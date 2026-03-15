Las Fallas de Valencia celebran a partir de este domingo 15 de marzo su semana grande, que se alargará hasta este jueves 19 de marzo, Día de San José, en el que se pondrá punto y final a las fiestas con la tradicional Cremá. Durante estos días, la capital de la Comunidad Valenciana recibirá a cientos de miles de personas que no se querrán perder un espectáculo único. Los balcones situados cerca del ayuntamiento son los sitios privilegiados para ver las mascletás y todos los espectáculos pirotécnicos que se realizarán durante estos días en la ciudad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las Fallas de Valencia 2026 y cuánto cuesta alquilar un balcón para ver la mascletá en las Fallas.

Comienza la semana grande de las Fallas de Valencia 2026. Este domingo 15 de marzo se vivirá un día de muchos actos en la ciudad con la plantá de las fallas infantiles, L’Alba de las Fallas y los espectáculos pirotécnicos que tendrán lugar en la plaza del Ayuntamiento, gran centro neurálgico de estas Fallas de Valencia 2026. En este lugar se celebrará a las 14:00 horas la tradicional mascletá y a las 23:59 también habrá otro show de artificios horas antes de que queden plantadas todas las fallas mayores.

Durante los próximos días, cientos de miles de personas visitarán la ciudad de Valencia y los balcones cercanos a la plaza del Ayuntamiento de Valencia están muy cotizados. Este es el lugar en el que mejor se puede ver la mascletá diaria que se celebra en el centro de la ciudad y también los espectáculos pirotécnicos que tienen lugar algunas noches en la capital del Turia. El precio puede llegar a ser de hasta 1.000 euros diarios, en caso de poder encontrar un hueco, algo complejo principalmente en el día de la Cremá, que supone el punto y final a las Fallas de Valencia 2026.

Cómo alquilar un balcón para la mascletá en las Fallas

La alta demanda de balcones durante las Fallas de Valencia ha llevado a que muchos de ellos cuelguen el cartel de completo semanas antes del inicio de las festividades. Sin embargo, aún es posible encontrar algunas plazas disponibles, aunque a precios elevados. El ingreso medio por balcón ronda los 1.000 euros diarios, aunque hay alquileres que superan con creces esta cifra. ​

La página web especializada Valencia Skyline Mascletá ofreció espacios completos con capacidad para 20 personas a un precio de 1.900 euros para el 14 de marzo de 2025, lo que equivale a 95 euros por persona. Un día más tarde, el precio ascendía a 2.800 euros para un máximo de 40 personas, es decir, 70 euros por persona. Estos precios incluyen catering y bebidas, aunque las copas no están incluidas. ​

En la calle Barcelonina se pueden encontrar plazas individuales por 40 euros, incluyendo una consumición. Estos precios aumentan el día de la Crema, que es el día más importante de las Fallas de Valencia 2026. El coste por persona puede rondar los 2.000 euros con servicio de catering y barra libre.

¿Quién alquila los balcones de la mascletá de las Fallas?

¿Quién alquila los balcones del centro de Valencia estos días? El perfil de clientes resulta de lo más variado, pero los portales de alquiler informan de que muchas son empresas o multinacionales que reservan con tiempo, con el fin de sorprender así a sus clientes nacionales y, sobre todo, extranjeros.

Por otro lado, quienes pasan sus vacaciones en Valencia con motivo de las Fallas pueden encontrar también como algunos hoteles tienen paquetes de reserva con la opción de ver una mascletá desde un mirador exclusivo o incluyen la reserva en uno de los balcones de la plaza. También existe el caso de los particulares que hacen el agosto durante los días más importantes de las Fallas de Valencia 2026.