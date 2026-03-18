Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 18 marzo de 2026 en Valencia

Este miércoles 18 de marzo las Fallas de Valencia 2026 vuelven a vivir un día grande con la segunda ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados y la Nit del Foc en el puente de Monteolivete. Este será el penúltimo día fallero antes del jueves 19 de marzo, en el que se celebrará la Cremá que pondrá punto y final a las fiestas de la capital de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el programa del 18 de marzo en las Fallas de Valencia 2026.

Valencia apura las Fallas 2026 y este 18 de marzo será uno de los días más importantes de las fiestas de la ciudad. Una vez que ya se conocen las fallas ganadoras en la categoría infantil y especiales, este miércoles es día de la segunda ofrenda a la Virgen de los Desamparados y de la Nit del Foc, que será el mayor espectáculo pirotécnico de las fiestas y que reunirá a cerca de medio millón de personas en el puente de Monteolivete, cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El programa del 18 de marzo en las Fallas de Valencia 2026 arrancará a las 10:00 horas con un homenaje que se realizará al poeta Maximiliano Thous en el cruce entre las calles Sagunto y Maximiliano Thous con la colaboración de la falla Fray Pere Vives-Bilbao-Maximiliano Thous. Después, a las 12.00 horas también habrá otro homenaje al Maestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia.

Ya a las 14:00 horas tendrá lugar la tradicional mascletá en la plaza del Ayuntamiento, que será la penúltima de estas Fallas de Valencia 2026. Será disparada por la pirotécnica Caballer FX. Después de la mascletá, a las 15:30 horas comenzará la segunda ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, en la que miles de falleros llenarán de claveles a la Geperudeta hasta la medianoche. Cerrarán esta ofrenda la fallera mayor Carmen Prades Gil y su Corte de Honor, que estarán acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

A las 23:59 horas tendrá lugar en el puente de Monteolivete, cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Nit del Foc, que es uno de los actos más importantes de las Fallas de Valencia. Este será el espectáculo pirotécnico más importante de estas fiestas, ya que durante casi media hora se extenderá un castillo de fuegos artificiales que será disparado por la pirotecnia Valenciana.

El programa del 8 de marzo en las Fallas de Valencia 2026

Consulta el programa del miércoles 18 de marzo en las Fallas de Valencia 2026:

10:00 horas: Homenaje al poeta Maximiliano Thous, en su monumento, situado en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous. Con la colaboración de la falla Fray Pere Vives-Bilbao-Maximiliano Thous.

12:00 horas: Homenaje al Maestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia.

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Caballer FX.

15:30 horas: Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

OFRENDA – CALLE LA PAZ

15:30 horas: Quatre Carreres

17:10 horas: Benimamet-Burjassot-Beniferri

19:10 horas: Pla del Remei-Gran Vía

20:40 horas: Malvarrosa-Cabañal-Beteró

21:55 horas: Algirós

22:55 horas: Poblats al Sud

OFRENDA – CALLE SAN VICENTE

15:30 horas: Benicalap

16:45 horas: Campanar

18:00 horas: La Roqueta-Arrancapins

19:30 horas: Olivereta

21:15 horas: Zaidia

22:50 horas: Mislata

00.05 horas: Casas Regionales

00:15 horas: Entidades invitadas

00:25 horas: Falla de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal

00:30 horas: Comitiva oficial: delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante

00:35 horas: Últimas cinco Falleras Mayores de Valencia

00:40 horas: Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.