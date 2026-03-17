Las temperaturas siguen al alza en la Comunidad Valenciana: así será el tiempo en las Fallas de Valencia

La AEMET ha confirmado otro día soleado en las Fallas de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología confirma una subida de temperaturas en la capital de la Comunidad Valenciana para este 17 de marzo, en el que tendrá lugar la primera ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y en las Fallas de Valencia.

Valencia volverá a vivir un día soleado en este 17 de marzo de Fallas. La AEMET ha confirmado que las temperaturas irán en ascenso ligero en la provincia de Valencia con «viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en horas centrales». En la capital del Turia, la máxima subirá a 22 ºC durante el día y los termómetros bajarán a los 8 ºC durante la noche. Así que el día será soleado en las Fallas de Valencia, donde reinará el buen tiempo en un día de numerosos actos, siendo el más importante la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados que se desarrollará durante la tarde y hasta pasada la medianoche.

La AEMET ha confirmado para el resto de la Comunidad Valenciana «cielo poco nuboso o despejado» con «temperaturas mínimas en ascenso, salvo en el norte de Castellón y sur de Alicante, donde podrían descender ligeramente; máximas en ascenso ligero, salvo en el litoral norte de Castellón, donde podrían descender ligeramente».

En la provincia de Alicante las temperaturas también subirán hasta los 21 ºC en Denia y Orihuela. En la capital de la Costa Blanca y en Elche las máximas se quedarán en 20 ºC. La mínima en el Mediterráneo estará en Morella, donde los termómetros bajarán a 4 ºC durante la noche en el interior de Castellón.

Así será el tiempo en las Fallas de Valencia

Esta es la predicción de la AEMET para este martes 17 de marzo en la Comunidad Valenciana:

Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ascenso, salvo en el norte de Castellón y sur de Alicante, donde podrían descender ligeramente; máximas en ascenso ligero, salvo en el litoral norte de Castellón, donde podrían descender ligeramente. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente este, con brisas en horas centrales.