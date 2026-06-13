Illa defiende a Sánchez como «la voz de la dignidad» y defiende su «excelente» balance

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la acción del Gobierno dirigida por el presidente, Pedro Sánchez, durante los últimos 8 años. Illa asegura que el balance es «excelente, se compare con lo que se compare», después de unos años marcados por acontecimientos como la pandemia o las guerras.

Así se ha referido durante su intervención en el Consell Nacional del PSC celebrado en Terrassa, Barcelona. Illa ha reivindicado a Sánchez como «la voz de la dignidad» en el mundo por su posición contra las guerras. Asimismo, en referencia a los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, insiste en la defensa de la presunción de inocencia y la honorabilidad de personas e instituciones.

En esta línea, Illa se ha mostrado convencido de que los socialistas deben sentirse «orgullosos» del Gobierno de España y de Sánchez.

El presidente de la Generalitat también ha querido recordar la política de empleo y social a la oposición. «Por más que os empeñéis, los números cuadran, y nosotros hacemos los números en los ciudadanos, no hacemos números pensando en los fondos de inversión ni pensando en los que más tienen. Esa es la diferencia», ha dicho.

Ha insistido en que España es «plural y diversa» y, reconociéndola así, «vuelve la convivencia mal que les pese a algunos», otra razón que dio a los militantes socialistas que deben, a su juicio, estar «orgullosos de recuperar la convivencia» en Cataluña. «En un mundo que está cambiando, en el que se usa la fuerza militar en vez de la fuerza de los argumentos» algunos pensaron que era mejor quedarse «en un rincón callados», pero frente a ellos sonó «la voz de la dignidad del Partido Socialista, la voz que reclama un mundo en paz y sin guerras».

Asimismo, recordó que Elon Musk es el primer billonario del mundo. «¿Qué me importa si hay un billonario en el mundo? A los socialistas nos importan los ciudadanos corrientes, la gente que saca adelante el país. Esa es la gente para la que trabajamos», ha indicado.

Y sobre la situación política ha remarcado que los socialistas «no estamos ciegos, sabemos ver lo que ocurre, no somos ingenuos». «A los socialistas ni nos doblegan ni nos callan. Respetamos a la justicia y pedimos también respeto a la presunción de inocencia, que es un pilar del Estado de Derecho», ha subrayado.