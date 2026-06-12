SpaceX sale a bolsa con 75.000 millones de dólares que convertirán a Elon Musk en el primer billonario del mundo

SpaceX va a hacer historia con una salida a bolsa de 75.000 millones de dólares que convertirá instantáneamente a la empresa en una de las mayores empresas cotizadas del mundo.

Por tanto, la jornada bursátil del viernes será una prueba crucial para la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial, valorada en 1,8 billones de dólares, y para su fundador, Elon Musk. Incluso tras haber recaudado la mayor cantidad jamás obtenida en una salida a bolsa, SpaceX aún necesita la validación del mercado de su ambición por dominar la IA y llevar humanos a la Luna y a Marte, así como de su controvertido régimen de gobernanza, que promete a Musk un control casi total.

«La expansión es muy costosa», declaró la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, a CNBC. «Lo que hacemos tiene un costo muy elevado». Incluso como empresa que cotiza en bolsa, SpaceX se centrará en el largo plazo y menos en los resultados trimestrales, añadió Shotwell.

De esta forma, se espera que las primeras señales sobre el precio de apertura de las acciones de SpaceX comiencen a circular poco después de la apertura del mercado en Nueva York, que serían a las 15:30 hora española. De hecho, en los mercados extrabursátiles se prevé un debut espectacular, con un aumento de al menos el 35%.

Según informó Bloomberg News, la oferta pública inicial (OPI) tuvo una sobredemanda de más de cuatro veces el jueves. La inusual decisión de la compañía de fijar un precio y un tamaño fijos impidió que los bancos pudieran captar el creciente interés, lo que provocó que un gran número de potenciales compradores compitieran por las acciones disponibles, lo que podría augurar un primer día de gran éxito para la acción.

Elon Musk, a punto de convertirse en el primer billonario

Según los cálculos de la revista Forbes, el precio fijado para las acciones de SpaceX implica una capitalización de mercado de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros) para la compañía, elevando en unos 188.000 millones de dólares (162.815 millones de euros) la fortuna del empresario de origen sudafricano, Elon Musk, hasta alcanzar una cifra estimada de 982.000 millones de dólares (850.449 millones de euros).

De este modo, dado que en gran medida el patrimonio estimado de Musk depende de las oscilaciones en la cotización de las participaciones que mantiene en sus empresas, si el precio de las acciones de Tesla se mantiene sin cambios y el de los títulos de SpaceX sube a 138,50 dólares cuando comiencen a cotizar este viernes, Musk se convertirá en el primer billonario de la historia.

Alternativamente, la fortuna estimada de Elon Musk también alcanzará el hito del billón de dólares si las acciones de Tesla suben de 399 a 424 dólares por acción y las de SpaceX se mantuvieran en 135 dólares, un escenario que la publicación especializada considera menos probable.