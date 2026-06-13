Los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana y la Policía Nacional han detenido este viernes en Barcelona a trece personas, que suman 93 antecedentes policiales, en un macrooperativo por el aumento de los crímenes con armas de fuego. Mientras que en 2025 se registraron ocho muertos en la Ciudad Condal, en lo que va de 2026 ya se han producido seis víctimas mortales.

El objetivo principal de esta operación ha sido aumentar la visibilidad policial en la vía pública y el transporte público para reducir la percepción de inseguridad tras los tiroteos registrados en las últimas semanas, incluso a las puertas de comisarias. El pasado miércoles, un hombre fue tiroteado frente a la comisaría de la Policía Nacional del distrito barcelonés de Sarriá-San Gervasio en plena visita del Papa León XIV.

Identificadas más de 250 personas

En este dispositivo, bautizado con el nombre de Saturación, han participado más de 100 mossos, unos cuarenta agentes de Guardia Urbana y una decena de policías. En total, han identificado a 254 personas que tienen, en conjunto, 732 antecedentes.

La operación se ha centrado especialmente en los distritos de Sants, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí y otras zonas de la Ciudad Condal, como la zona cercana a la calle de Balmes, donde ocurrió el asesinato frente a la comisaría.

Uno de los individuos detenidos fue pillado in fraganti cometiendo un robo en el interior de un vehículo, tres fueron arrestados por hurto, otros dos por hurto y estafa. Además, dos fueron detenidos al detectar que tenían pendiente una orden de detención y cinco por extranjería.

Otra persona ha quedado investigada por quebrantamiento de condena, y se han tramitado 15 denuncias administrativas, de las que cinco lo han sido por posesión de armas, ocho por drogas, una por negarse a identificarse y otra por falta de respeto.

La Policía Nacional ha identificado, por la ley de extranjería, a 206 personas con 486 antecedentes. De ellas, ha detenido a tres por estancia irregular en España, quienes tenían diez antecedentes.

Dos asesinatos esta semana

Fue el segundo asesinato que registrado en Barcelona esta semana. El pasado lunes, un hombre de origen serbio también murió tiroteado en la calle de la Minería. Un sujeto le disparó y escapó a la carrera mientras varios testigos intentaron, sin éxito, reanimar a la víctima.

El pasado 16 de mayo un joven de nacionalidad española también fue asesinado a tiros en la misma calle. Además, el 31 de mayo, un hombre resultó herido en un tiroteo durante un asalto entre narcotraficantes en Tordera (Barcelona). Unos días antes, una niña de 10 años también resultó herida por el impacto de una bala perdida durante el tiroteo entre dos clanes en Badalona.

Si nos remontamos a abril, el día 14, un hombre de 44 años y nacionalidad serbia fue tiroteado por la espalda y en la cabeza cuando comía con su mujer y su hija en una terraza de un bar del barrio de Poblenou de Barcelona. La víctima falleció días después en el hospital. La víctima era uno de los integrantes del clan Skaljari, que, desde hace más de una década, libra una guerra sin cuartel contra la organización rival de los Kavac.