¿Cuánto dinero se llevan los ganadores de las Fallas de Valencia 2026?

Los ganadores de las Fallas de Valencia 2026 se desvelarán este lunes 16 de marzo para las fallas infantiles y el martes 17 de marzo, que será el día en el que se anunciarán los premios obtenidos para las fallas en diferentes secciones. Los ganadores de las Fallas de Valencia 2026 no se llevan premio en metálico, pero sí un estandarte que lucen durante un año con honor y orgullo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los ganadores de las Fallas de Valencia 2026.

Este 15 de marzo comienza la semana grande de las Fallas de Valencia 2026 y hasta el jueves 19 se vivirán los días más fuertes de las fiestas de la Comunidad Valenciana. Este domingo tendrán que estar plantadas las 382 fallas infantiles que participarán en concurso y la fecha límite para las fallas mayores será las 09:00 horas del lunes 16 de marzo. A esta hora tendrán que estar plantadas las 764 fallas que estarán repartidas por toda la ciudad y son las que entran en concurso.

Los ganadores de las fallas infantiles se conocerán el lunes 16 de marzo a las 16:30 horas, cuando en la tribuna instalada en el Ayuntamiento de Valencia se anuncie el reparto de premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes secciones, así como de presentaciones infantiles, Cabalgata del Ninot y llibrets de falla infantiles.

El martes 17 de marzo a las 09:00 horas será la entrega de premios de las fallas mayores. En la tribuna instalada por el Ayuntamiento se realizará el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de calles iluminadas, presentaciones y llibrets de falla.

Clasificación de las Fallas 2026

En estas Fallas de Valencia 2026 se plantarán 764 monumentos de las 382 que participan en concurso. Cada una de estas comisiones planta una falla infantil y mayor, que compiten en base a un presupuesto empleado en cada falla que meses atrás ha confirmado la Junta Central Fallera.

Las fallas más importantes y visitadas durante las Fallas de Valencia 2026 son las llamadas de sección especial, en las que compiten las 9 fallas que son las que más dinero gastan en estas obras de arte. La inversión en esta categoría no baja de los 100.000 euros y para las Fallas 2026 la Falla Convento-Jerusalén, una de las mejores de la ciudad y la ganadora en 2025, invertirá en su falla alrededor de 250.000 euros.

Así que las fallas mayores compiten en función del presupuesto y, en base a la inversión, se delimitan las categorías: primero está la sección especial, después la 1.ª A (son 8), 1.ª B, 2.ª A, 2.ª B y así sucesivamente. También hay premios extraordinarios que se reparten por innovación y experimentación o por sostenibilidad. Los días en que se anunciarán los ganadores de las Fallas 2026 son los siguientes:

Lunes 16 de marzo

16:30 horas: Entrega de premios infantiles. En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes secciones, así como de presentaciones infantiles, Cabalgata del Ninot y llibrets de falla infantiles.

Martes 17 de marzo

09:00 horas: Entrega de premios. En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de calles iluminadas, presentaciones y llibrets de falla.

El dinero de los ganadores de las Fallas de Valencia 2026

La Junta Central Fallera no reparte dinero en metálico para los ganadores de las Fallas de Valencia 2026. El premio es el estandarte que da honor y prestigio a la falla ganadora. Esta victoria se traduce en relevancia y también supone una ganancia económica para estas fallas, que también son las más visitadas por turistas y devotos de estas fiestas.

Así que la inversión de las fallas de cara a las próximas fiestas dependerá de las donaciones de los socios, actividades que realicen las comisiones para generar beneficios y de la subvención del Ayuntamiento que reciben todas las fallas por plantar, que suele ser de alrededor de un 30% del coste del monumento.

El único dinero que se reparte en las Fallas son los últimos premios que se han creado y que bonifican a las fallas más sostenibles y que menos perjudiquen al medio ambiente. Por ejemplo, los premios de libre diseño e innovación reparten 1.500 euros a la falla ganadora y 1.000 para el segundo. En categoría infantil, el premio es de 800 euros y el segundo de 500 euros.

Este año también se estrena el premio a las fallas neutras y sostenibles, que repartirá 18.000 euros a los ganadores en 2026. Para las fallas grandes, el primer premio está dotado con 6.000 euros y la infantil que gane se llevará 2.700 euros.