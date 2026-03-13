Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 13 marzo de 2026 en Valencia

Valencia se acerca a su semana grande en las Fallas 2026. Este viernes 13 de marzo será un día repleto de actos en las fiestas populares de la ciudad, que encara unos días de fuertes que acabarán el próximo jueves 19 de marzo, Día de San José, en el que se pondrá punto y final a las Fallas con la tradicional Cremá. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el programa de las Fallas de Valencia en este 13 de marzo.

Valencia encara su semana grande de las Fallas 2026, que comenzará el próximo domingo 15 de marzo, día de la plantá de las fallas infantiles, L’Alba de las Fallas y cuando se ultimarán los últimos detalles para la planta de las fallas mayores, que tienen hasta las 08.00 horas del domingo 16 de marzo para estar plantadas por toda la ciudad. Desde ese día hasta el 19 de marzo se vivirán los días grandes de las Fallas de Valencia con la plantá, las dos ofrendas a la Virgen de los Desamparados, las entregas de premios a las fallas ganadoras, la Nit del Foc y la Cremá, que será el último acto de estas fiestas.

A la espera de estos días, este viernes 13 de marzo será un día de muchos actos en la capital del Turia. La plaza del Ayuntamiento será el escenario de las tres actividades que habrá durante esta jornada. A las 14:00 horas, como suele ser habitual en las Fallas, tendrá lugar la mascletá que será disparada por la pirotecnia Vulcano. A las 20:00 horas también se celebrará la muestra de bailes y canciones populares organizada por la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana en la Plaza del Ayuntamiento. A las 23:59 horas, la pirotecnia Turís llevará a cabo un espectáculo pirotécnico en el centro de la ciudad.

Este viernes 13 de marzo, los valencianos y turistas que lo deseen también podrán visitar la Exposición del Ninot que está situada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ahí podrán observar los ninots elegidos por cada comisión fallera que compiten para ser indultados y evitar la Cremá del 19 de marzo. El horario es de 10:00 horas a 22:00 horas y el coste de la entrada es de 4 euros, siendo dos euros menos para jubilados, niños y personas con discapacidad.

Programa del 13 de marzo en las Fallas de Valencia