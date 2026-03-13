La primavera no va a ser como creíamos y la AEMET lo ha confirmado: no estamos preparados para lo que llega

La AEMET lo ha confirmado, la primavera no va a ser como creíamos, no estamos preparados para lo que llega. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo que puede pasar en estas próximas jornadas, estaremos a merced de un giro radical que puede ser el que nos marcará de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica un giro importante de guion que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Es hora de conocer lo que pasará en unas jornadas en las que el tiempo puede convertirse en una nueva realidad. Con la mirada puesta a un giro destacado que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Tendremos que empezar a visualizar una serie de cambios que pueden empezar a verse nada más entrar en un fin de semana en el que el tiempo acabará marcando la diferencia en muchos aspectos. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una serie de detalles sobre lo que nos espera en este fin de semana que parecerá que vamos atrás en el tiempo.

No estamos preparados para lo que llega

Lo que llega puede convertirse en un problema que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en cuenta. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, podría convertirse en la antesala de algo más en estas próximas jornadas.

Es momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con un giro importante que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser el que nos afectará de lleno en estos días de casi primavera.

Cuando habíamos visto el sol casi llegar a España, nos enfrentamos a una novedad que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar. Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Una novedad que puede convertirse en un giro radical de una tendencia que hasta ahora nos había traído algo de sol.

Este tipo de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Una novedad que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

La AEMET confirma que la primavera no será como esperábamos

La primavera no será como esperábamos, la AEMET confirma que tendremos que empezar a prepararnos para lo que está por llegar. Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «El escenario más probable para la primavera meteorológica de este año es el de un trimestre más cálido de lo normal en gran parte del territorio. La señal es especialmente clara en el este peninsular y en Baleares, donde aumenta de forma notable la probabilidad de que la temperatura media de los tres meses quede por encima de los valores habituales para la época. En el centro y norte peninsular también predomina la tendencia cálida, aunque con algo menos de intensidad que en el área mediterránea. Esto sugiere una primavera con predominio de jornadas templadas y suaves».

Siguiendo con la misma previsión: «En el suroeste peninsular y en Canarias la inclinación hacia un trimestre cálido sigue presente, pero es más moderada. Para estas zonas, el margen entre un comportamiento normal y uno más cálido es menor, lo que deja abierta la puerta a una primavera algo más variable, con valores más cerca de lo normal. En cualquier caso, se trata de una previsión probabilística. No implica que todos los días vayan a ser más cálidos de lo normal ni descarta la llegada de frío o episodios de inestabilidad. Lo que señala es que, en el promedio del trimestre, existe una mayor probabilidad de cerrar la primavera con temperaturas por encima de la media climática».

Las lluvias pueden ser las auténticas protagonistas de estos días: «En contraste con la señal térmica, el panorama de precipitaciones es mucho menos definido. Para amplias zonas de la Península y en Baleares no se aprecia una tendencia clara hacia un trimestre más húmedo o más seco de lo habitual. Esto indica que, en principio, la primavera podría situarse en valores próximos a la media, dentro de la variabilidad típica de esta estación. La primavera se trata de un periodo de transición caracterizado por cambios frecuentes de tiempo y por la aparición de episodios de lluvias intensas de carácter convectivo. Por ello, aunque el balance final pueda acercarse a la normalidad, no se descartan periodos de precipitaciones abundantes alternados con fases más secas».