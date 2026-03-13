Media España en vilo tras el último aviso de Jorge Rey: «vuelve con fuerza»

Vuelve con fuerza el invierno, Jorge Rey, no duda en lanzar una advertencia ante lo que está a punto de pasar. Será mejor que nos preparemos para lo peor con una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que parece que llegarán a toda velocidad y que pueden cambiarlo todo. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este experto no duda en apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que el tiempo puede ser lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Esta primavera que tenemos a la vuelta de la esquina, parece que no quiere llegar o si lo hace estará marcada por una serie de cambios importantes que vamos a vivir en breve. Nos espera un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en breve.

Media España está en vilo

Está en vilo media España, lo que nos está esperando es un cambio que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Un giro radical que puede acabar siendo lo que hará acto de presencia este fin de semana.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Una novedad destacada que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Es hora de apostar claramente por una serie de elementos que serán esenciales.

Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. En unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que estaremos a merced de un giro importante de guion que podría acabar siendo especialmente complicado de ver llegar. Este joven que en su día predijo la llegada de Filomena no tiene dudas de lo que nos está esperando.

Jorge Rey lanza este importante aviso

En las últimas horas un vídeo de Jorge Rey se ha convertido en uno de los más vistos, no es casualidad, si tenemos en cuenta todo lo que ha pasado con este joven que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial.

La llegada de un cambio en el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con un invierno que parece que vuelve con fuerza y puede convertirse en la antesala de algo más. Una tendencia que puede ser esencial y con la que tendremos que empezar a familiarizarnos.

Coincide este vídeo con lo que nos explican desde la AEMET: «Comenzará el día con una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte del país, predominando los cielos poco nubosos o despejados, y con intervalos de nubosidad baja en regiones de Cataluña, Baleares, Galicia, alto Ebro y Cantábrico, donde son probables los bancos de niebla matinales. No obstante, el paso de un frente hará aumentar la nubosidad de oeste a este, acabando por dejar cielos nubosos o cubiertos en la mitad noroeste peninsular e intervalos de nubes altas en el resto. Se darán precipitaciones en la mayor parte del cuadrante noroeste, Cantábrico y Pirineos, con los mayores acumulados en Asturias y Cantabria donde podrían ser localmente fuertes o persistentes. Se prevén nevadas a últimas horas en la Cantábrica y Pirineos a una cota bajando de 1700/2000 metros a unos 900/1200m., también posibles en otras montañas del tercio norte por encima de 1500/1900m. Cielos poco nubosos o despejados en Canarias, con intervalos nubosos y posibles lluvias débiles en el norte de las islas occidentales. Calima en Canarias. Temperaturas máximas en aumento en Canarias, regiones mediterráneas y litorales cantábricos, con descensos en el extremo noroeste peninsular, donde pueden ser notables, y pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los aumentos, de ligeros a moderados, en la mayor parte del país exceptuando en el norte, noroeste y valle del Ebro donde lo harán los descensos. Heladas débiles en montañas del norte».

Siguiendo con la misma explicación: «Precipitaciones en el norte y noroeste a últimas horas del día, que pueden ser localmente fuertes o persistentes y en forma de nieve a últimas horas del día en la Cordillera Cantábrica. Calima en Canarias. Alisio con rachas muy fuertes en las islas occidentales de Canarias. Soplará viento flojo de componente suroeste en Baleares y fachada oriental peninsular tendiendo a arreciar, con levante rolando a poniente en el Estrecho y Alborán, y predominio de la componente oeste en el resto. En general será moderado en litorales, con probables intervalos fuertes en los del Cantábrico y Galicia. Flojo en el interior con intervalos moderados en meseta Norte y Ebro a partir del mediodía. Alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en Canarias».