Lukaku impide el sorpaso egipcio 

Lukaku impidió el sorpaso de Egipto en un partido donde Bélgica no pudo sacar su mejor versión. Los belgas fueron de menos a más, y el cuadro africano no hizo partido para perder. Un empate que deja todo abierto para que ambas selecciones puedan luchar por la primera plaza de grupo en los dos próximos partidos.

Bélgica fue rescatada por un Lukaku que entró al campo arrasando con todo. El propio delantero del Nápoles tuvo la remontada en sus pies y en su cabeza, pero ya era demasiado. Egipto, mucho mejor sobre el campo, perdonó antes el segundo. Ambas selecciones aspiran a liderar un grupo que completan Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica y Egipto abrieron en la noche de este lunes en Seattle el Grupo G del Mundial. Un grupo donde ambas selecciones son las favoritas para pasar como primera y segunda, con un punto más para la europea.

Un duelo donde el reencuentro entre Courtois y Salah era de lo más atractivo en la previa. En el recuerdo, la final de Champions de 2022 entre Real Madrid y Liverpool, con el portero belga parándoselo todo al egipcio.

Egipto comienza mandando

Comenzó el encuentro en suelo americano con dominio belga, pero con poca llegada. Mucho Doku, pero poca mordiente. Bélgica no supo disparar a portería en los primeros 45 minutos de encuentro.

Fue Egipto la selección que se mostró más efectiva sobre el césped. Ashour marcó el primero del partido a los 19 de juego. Recibió un pase de Salah a la frontal, se perfiló el disparo y pegó un petardazo que hizo temblar a Bélgica. 0-1 para los faraones ante un Courtois que nada pudo hacer para salvar a su equipo.

Tuvo el segundo el cuadro africano antes del descanso, en el 33 del primer tiempo, con un disparo endiablado de Ziko que despejó Courtois con una mano prodigiosa.

La segunda parte fue otra historia, mucho más abierta, y con ocasiones para ambos equipos. Un ida y vuelta que cada vez estaba más loco. Rozó el empate De Bruyne con un disparo de falta directa que pegó en el poste. Pero Egipcio, a la contra, estaba dispuesta a sentenciar. Tuvo un par de ocasiones, pero sin acierto.

Lukaku resucita a Bélgica

Perdonó Egipto y lo pagó. Rudi sacó a Lukaku y este bendijo a Bélgica. No llevaba ni un minuto en el campo el delantero belga cuando un centro hacia él dentro del área terminó en el fondo de la red. El gol, finalmente, fue en propia puerta. Pero el ariete del Nápoles fue clave.

Bajó mucho su rendimiento el cuadro africano. El empate le cayó como un jarro de agua helada y Bélgica apretó en busca de su remontada. Lukaku perdonó un par de ocasiones. Terminaron los belgas muriendo en la orilla con un centro que terminó con un remate de Mechele alto. Un empate que no deja contento a ninguno de los dos en un grupo donde ambas son favoritas para pasar de ronda.