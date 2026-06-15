Estos son los partidos de hoy lunes 15 de junio en el Mundial 2026: horarios y dónde verlos por TV en directo

La selección española ya está lista para debutar en el Mundial 2026 y lo hará hoy, lunes 15 de junio, enfrentándose a Cabo Verde en el partido de la jornada 1 del grupo H de esta apasionante Copa del Mundo. Unas horas después también se disputará un interesante Bélgica – Egipto en el que se podrá ver un gran espectáculo con dos equipos que lucharán por hacerse con los tres puntos en su debut en el torneo.

Qué partidos se juegan hoy, lunes 15 de junio, en el Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa desarrollándose a un ritmo imparable y hoy, lunes 15 de junio, podremos disfrutar de cuatro partidos muy esperados en esta Copa del Mundo, sobre todo el España – Cabo Verde, ya que supone el debut de la selección española en el torneo. Después llegará un interesante Bélgica – Egipto y de madrugada el Arabia Saudí – Uruguay y el Irán – Nueva Zelanda.

España – Cabo Verde

La jornada del lunes 15 de junio se abrirá con el debut de la selección española de fútbol en el Mundial 2026, que tiene por delante un partido asequible y que tendría que acabar con una victoria cómoda de los futbolistas de Luis de la Fuente. Es cierto que ningún encuentro de la Copa del Mundo será sencillo, pero el objetivo es sumar los tres puntos para acercarse al primer objetivo que es estar en los dieciseisavos de final.

Bélgica – Egipto

Este lunes 15 de junio también disfrutaremos de un partidazo que se disputa en el Estadio de Seattle: Bélgica – Egipto. En este choque de la jornada 1 del grupo G del Mundial 2026 parece que se presenta como favorito el cuadro europeo, pero lo cierto es que los africanos, guiados por Mohamed Salah, buscarán dar la sorpresa.

Arabia Saudí – Uruguay

Este partido interesa, y mucho, a todos los españoles, ya que Arabia Saudí y Uruguay cayeron en el grupo H del Mundial 2026, el mismo que España. Es por ello que lo que suceda en el Estadio de Miami es muy importante para el devenir de nuestro combinado nacional. Los charrúas deberían, a priori, sumar el triunfo, pero será un choque complicado para ellos, ya que los asiáticos esperan plantarle cara.

Irán – Nueva Zelanda

Para cerrar este día, en la madrugada del lunes 15 de junio al martes 16, se disputará un vibrante Irán – Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles. Este partido del grupo G del Mundial 2026 será muy interesante, ya que el que gane dará un paso de gigante para avanzar a la siguiente ronda en este cuadro tan complicado en el que también están Bélgica y Egipto.

España – Cabo Verde. Lunes 15 de junio a las 18:00 horas. Estadio de Atalanta.

Bélgica – Egipto. Lunes 15 de junio a las 21:00 horas. Estadio de Seattle.

Arabia Saudí – Uruguay. Madrugada del lunes 15 de junio al martes 16 a la 00:00 horas. Estadio de Miami.

Irán – Nueva Zelanda. Madrugada del lunes 15 de junio al martes 16 a las 3:00 horas. Estadio de Los Ángeles.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Tenemos que recordar que los dos medios de comunicación que poseen los derechos televisivos en nuestro país para emitir los diferentes encuentros del Mundial 2026 son Dazn y RTVE, pero hay que aclarar un pequeño matiz. El primero de ellos, que es de pago y privado, tiene en exclusiva todos los choques que se jueguen en la Copa del Mundo, mientras que el ente público sólo posee los duelos que dispute la selección española y el más destacado de cada día.

Si ya miramos a este apasionante día de fútbol que es el lunes 15 de junio se jugarán un total de cuatro partidos. El España – Cabo Verde será el que se emitirá en directo por televisión gratis y en abierto mediante La1. Los otros tres, el Bélgica – Egipto, el Arabia Saudí – Uruguay y el Irán – Nueva Zelanda sólo se podrán seguir por TV por Dazn.

Los cuatro partidos citados anteriormente se podrán ver en streaming y en vivo online por las aplicaciones de estas dos plataformas. Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que suceda durante estos choques del Mundial 2026, pero hay que destacar que narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Cabo Verde.