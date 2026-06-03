Selección de Arabia Saudí para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

Arabia Saudí se ha convertido en un fijo en el Mundial desde su primera participación en 1994. A partir de su estreno, el combinado saudí sólo se ha perdido dos citas mundialistas (2010 y 2014) y sumará en territorio norteamericano su tercer campeonato consecutivo. El país de Oriente Medio sorprendió con una victoria ante Argentina, a la postre campeona, en la fase de grupos de Qatar 2022. Arabia Saudí continúa su progresión, con el horizonte de hacer un buen papel en el Mundial que organiza en 2034.

Grupo de la selección de Arabia Saudí en el Mundial 2026

Al igual que en su última participación en Qatar, Arabia Saudí se medirá en la fase de grupos del Mundial a una de las grandes favoritas: España. La selección árabe también enfrentará a Uruguay y Cabo Verde en el Grupo H. La ampliación de países participantes de las 32 habituales al nuevo formato de 48 que se estrena en esta edición favorece a selecciones emergentes como la de Arabia Saudí. Si no logra sorprender a españoles y uruguayos en la pelea por las dos primeras plazas, el conjunto de Oriente Medio podría acceder a la ronda de dieciseisavos como uno de los ocho mejores terceros.

Cuándo juega Arabia Saudí en el Mundial de 2026

Arabia Saudí estrenará su camino mundialista, en el que buscará superar por segunda vez en su historia la fase de grupos, ante Uruguay en la madrugada del martes 16 de España. Un empate podría ser un buen resultado para los saudíes, especialmente de cara a una previsible lucha por ser uno de los mejores terceros de los 12 grupos. En la segunda jornada tendrá un difícil duelo ante España, aunque ya ha demostrado ser capaz de sorprender a los favoritos. Por último, cerrará su participación en la fase de grupos midiéndose ante la debutante Cabo Verde.

Arabia Saudí vs. Uruguay : martes 16 de junio (00:00 horas de la España peninsular) – Hard Rock Stadium, Miami.

: martes 16 de junio (00:00 horas de la España peninsular) – Hard Rock Stadium, Miami. Arabia Saudí vs. España : domingo 21 de junio (18:00 horas de la España peninsular) – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

: domingo 21 de junio (18:00 horas de la España peninsular) – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Arabia Saudí vs. Cabo Verde: sábado 27 de junio (02:00 horas de la España peninsular) – NRG Stadium, Houston

Convocados de Arabia Saudí para el Mundial 2026

Porteros

Mohammed Al-Owais

Nawaf Al-Aqidi

Ahmed Al-Kassar

Defensas

Saud Abdulhamid

Jehad Thakri

Abdulelah Al-Amri

Hassan Tambakti

Ali Lajami

Hassan Kadish

Moteb Al-Harbi

Ali Majrashi

Mohammed Abu Al-Shamat

Nawaf Boushal

Centrocampistas

Ziyad Al-Johani

Nasser Al-Dawsari

Mohammed Kanno

Abdullah Al-Khaibari

Khalid Al-Ghannam

Alaa Hejji

Musab Al-Juwair

Sultan Mandash

Ayman Yahya

Salem Al-Dawsari

Delanteros

Abdullah Al-Hamdan

Firas Al-Buraikan

Saleh Al-Shehri

Quién es el portero de Arabia Saudí

El seleccionador de Arabia Saudí deberá elegir entre la veteranía de Mohammed Al-Owais, portero titular en Qatar 2022, y la alternativa del joven guardameta como Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr). La lógica apunta a que el combinado saudí apostará por la experiencia de Al-Owais, ya probado en un gran torneo y con muchos años de carrera a sus espaldas.

Las estrellas de la selección de Arabia Saudí en el Mundial 2026

La inmensa mayoría de los jugadores de la selección de Arabia Saudí juegan en la Saudi Pro League, donde compiten con estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Sadio Mané. El desembarco masivo de talento -y den entrenadores- en la liga local también ha subido el nivel de los jugadores saudíes. De sus convocados, sólo Abdulhamid, en el Lens francés, juega en el fútbol europeo. Entre sus talentos locales, destaca la figura del ariete Firas Al-Buraikan, jugador del Al-Ahli y máximo goleador saudí en la clasificación mundialista.

Así es el seleccionador de Arabia Saudí en el Mundial 2026

Arabia Saudí es una de las pocas selecciones que mantiene a su entrenador respecto al último Mundial. Por el camino, el seleccionador Hervé Renard dejó su cargo en el combinado saudí para dirigir a la selección femenina de Francia. El técnico galo regresó un año después a su puesto como entrenador de Arabia Saudí, cargo que ha ostentado entre 2019 y 2023 y al que volvió en 2024. Renard buscará redimirse de su última plaza en la fase de grupos de Qatar 2022, pese a su sonada victoria ante Argentina. Será el tercer Mundial consecutivo del entrenador francés, que ya disputó el de Rusia con Marruecos.

La camiseta de Arabia Saudí en el Mundial 2026

Adidas ha optado por el clásico verde que caracteriza a la selección saudí durante su historia más reciente para su primera equipación de cara al Mundial 2026. Un diseño al que ha añadido detalles en morado y dorado y un patrón geométrico que puebla la camiseta. En la camiseta visitante, la marca alemana apuesta por el blanco, con un cuello y los diferentes logotipos en verde y dorado. Unos colores con los que Arabia Saudí vuelve a soñar con superar la fase de grupos del Mundial.