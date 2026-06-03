Selección de Arabia Saudí para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…
La selección de Arabia Saudí buscará volver a sorprender, como ya lo hizo ante Argentina en Qatar
Esto es todo lo que debes saber sobre la selección saudí en su tercera participación consecutiva en un Mundial
Arabia Saudí se ha convertido en un fijo en el Mundial desde su primera participación en 1994. A partir de su estreno, el combinado saudí sólo se ha perdido dos citas mundialistas (2010 y 2014) y sumará en territorio norteamericano su tercer campeonato consecutivo. El país de Oriente Medio sorprendió con una victoria ante Argentina, a la postre campeona, en la fase de grupos de Qatar 2022. Arabia Saudí continúa su progresión, con el horizonte de hacer un buen papel en el Mundial que organiza en 2034.
Grupo de la selección de Arabia Saudí en el Mundial 2026
Al igual que en su última participación en Qatar, Arabia Saudí se medirá en la fase de grupos del Mundial a una de las grandes favoritas: España. La selección árabe también enfrentará a Uruguay y Cabo Verde en el Grupo H. La ampliación de países participantes de las 32 habituales al nuevo formato de 48 que se estrena en esta edición favorece a selecciones emergentes como la de Arabia Saudí. Si no logra sorprender a españoles y uruguayos en la pelea por las dos primeras plazas, el conjunto de Oriente Medio podría acceder a la ronda de dieciseisavos como uno de los ocho mejores terceros.
Cuándo juega Arabia Saudí en el Mundial de 2026
Arabia Saudí estrenará su camino mundialista, en el que buscará superar por segunda vez en su historia la fase de grupos, ante Uruguay en la madrugada del martes 16 de España. Un empate podría ser un buen resultado para los saudíes, especialmente de cara a una previsible lucha por ser uno de los mejores terceros de los 12 grupos. En la segunda jornada tendrá un difícil duelo ante España, aunque ya ha demostrado ser capaz de sorprender a los favoritos. Por último, cerrará su participación en la fase de grupos midiéndose ante la debutante Cabo Verde.
- Arabia Saudí vs. Uruguay: martes 16 de junio (00:00 horas de la España peninsular) – Hard Rock Stadium, Miami.
- Arabia Saudí vs. España: domingo 21 de junio (18:00 horas de la España peninsular) – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Arabia Saudí vs. Cabo Verde: sábado 27 de junio (02:00 horas de la España peninsular) – NRG Stadium, Houston
Convocados de Arabia Saudí para el Mundial 2026
Porteros
- Mohammed Al-Owais
- Nawaf Al-Aqidi
- Ahmed Al-Kassar
Defensas
- Saud Abdulhamid
- Jehad Thakri
- Abdulelah Al-Amri
- Hassan Tambakti
- Ali Lajami
- Hassan Kadish
- Moteb Al-Harbi
- Ali Majrashi
- Mohammed Abu Al-Shamat
- Nawaf Boushal
Centrocampistas
- Ziyad Al-Johani
- Nasser Al-Dawsari
- Mohammed Kanno
- Abdullah Al-Khaibari
- Khalid Al-Ghannam
- Alaa Hejji
- Musab Al-Juwair
- Sultan Mandash
- Ayman Yahya
- Salem Al-Dawsari
Delanteros
- Abdullah Al-Hamdan
- Firas Al-Buraikan
- Saleh Al-Shehri
Quién es el portero de Arabia Saudí
El seleccionador de Arabia Saudí deberá elegir entre la veteranía de Mohammed Al-Owais, portero titular en Qatar 2022, y la alternativa del joven guardameta como Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr). La lógica apunta a que el combinado saudí apostará por la experiencia de Al-Owais, ya probado en un gran torneo y con muchos años de carrera a sus espaldas.
Las estrellas de la selección de Arabia Saudí en el Mundial 2026
La inmensa mayoría de los jugadores de la selección de Arabia Saudí juegan en la Saudi Pro League, donde compiten con estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Sadio Mané. El desembarco masivo de talento -y den entrenadores- en la liga local también ha subido el nivel de los jugadores saudíes. De sus convocados, sólo Abdulhamid, en el Lens francés, juega en el fútbol europeo. Entre sus talentos locales, destaca la figura del ariete Firas Al-Buraikan, jugador del Al-Ahli y máximo goleador saudí en la clasificación mundialista.
Así es el seleccionador de Arabia Saudí en el Mundial 2026
La camiseta de Arabia Saudí en el Mundial 2026
Adidas ha optado por el clásico verde que caracteriza a la selección saudí durante su historia más reciente para su primera equipación de cara al Mundial 2026. Un diseño al que ha añadido detalles en morado y dorado y un patrón geométrico que puebla la camiseta. En la camiseta visitante, la marca alemana apuesta por el blanco, con un cuello y los diferentes logotipos en verde y dorado. Unos colores con los que Arabia Saudí vuelve a soñar con superar la fase de grupos del Mundial.