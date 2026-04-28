El truco de la FIFA para que las estrellas del Mundial no sean sancionadas

El Mundial se ha ampliado a 48 selecciones y eso conlleva un mayor riesgo de sanción. Son 16 equipos más que en Qatar 2022. Por eso, la FIFA, a petición de las federaciones, implantará un truco para evitar que los jugadores sean sancionados en varias ocasiones. La norma todavía no está aprobada, pero podría hacerlo este martes durante el Consejo de la FIFA que se celebra en Vancouver este martes.

Las normas de la FIFA señalan que cualquier jugador u oficial de la plantilla que reciba una tarjeta amarilla en dos partidos diferentes se perderá el siguiente partido de su equipo. Estas se anulan después de los cuartos de final para que los jugadores pasen limpios a semifinales. Pero eso puede cambiar. Debido a que ahora hay más partidos, la FIFA está planteando introducir una segunda ventana para limpiar las tarjetas en el Mundial.

Hasta la fecha se disputaban un máximo de siete partidos en caso de jugar la final o el tercer y cuarto puesto (tres de fase de grupos, octavos de final, cuartos, semifinal y final o tercer y cuarto puesto). Pero en el Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá se introduce una ronda más, la de dieciseisavos de final, por lo que se jugarán un total de ocho partidos.

Esto hace que el riesgo de sanción sea mayor. Por eso, según The Athletic lo más normal es que el máximo organismo del fútbol mundial apruebe este martes la nueva medida. De esta manera, los jugadores se limpiarán de tarjetas en dos ventanas, una tras la fase de grupos y otra después de cuartos. Así, todas las tarjetas amarillas que no hayan conllevado sanción en la fase de grupos serían eliminadas al acabar la fase de grupos. Es decir, aquellas cartulinas que no impliquen una cartulina roja por doble amarilla.

La segunda limpia se produciría después de cuartos de final. Aquellos jugadores que hayan visto solamente una tarjeta amarilla entre dieciseisavos, octavos y cuartos pasarían limpios a semifinales. En caso de que un jugador vea su segunda amarilla del torneo en la ronda de cuartos de final, se perdería el partido de semifinales. Con esta medida, la FIFA pretende proteger a sus estrellas para que puedan disputar las fases finales del Mundial y los equipos no lleguen con varios sancionados a las rondas decisivas.