Eriksen vuelve a desplomarse por un problema cardiaco y se suspende el Dinamarca-Ucrania

El mundo del fútbol vuelve a encogerse por Christian Eriksen. El partido entre Dinamarca y Ucrania caminaba hacia el tramo final cuando el futbolista danés, que ya sufrió una parada cardíaca durante la Eurocopa de 2020, se llevó las manos al pecho con gesto de angustia. Se desplomó sobre el terreno de juego en Odense y rápidamente fue atendido por los servicios médicos. Fue entonces cuando el partido se suspendió. Déjà vu de pánico para Eriksen y el fútbol.

La parte positiva es que, a diferencia de lo sucedido en la Eurocopa 2021, cuando sufrió una parada cardíaca ante Finlandia, el internacional danés pudo levantarse instantes después. «Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado», ha asegurado la Federación danesa a través de las redes sociales.

Cabe recordar que Eriksen lleva implantado un desfibrilador automático implantable (DIA), que debería activarse cuando ocurrieran situaciones de este tipo. En el momento en que Eriksen cayó desplomado, su mujer saltó de inmediato al terreno de juego y los futbolistas daneses y ucranianos formaron un corro hasta que el jugador se puso en pie y abandonó el terreno de juego por su propio paso.

Eriksen tiene el desfibrilador implantado desde que se sometió a la operación tras su parada cardíaca en 2020. «Estuvo muerto en algún momento. A los detalles de por qué sucedió no puedo responder. Tuvimos que empezar con un masaje cardíaco y una reanimación porque se había ido. Todo sucedió en un momento, así que no sé muy bien qué decir. Hubo un paro cardíaco y fue revivido con una descarga de un desfibrilador», confesó en su día Morten Boesen, el doctor de la selección danesa de fútbol cuando Christian Eriksen sufrió su primer paro cardíaco durante la Eurocopa.