Selección de Nueva Zelanda para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

Nueva Zelanda llega al Mundial 2026 con la ilusión de escribir su mejor página en la historia del fútbol. Los All Whites, como se conoce popularmente a su selección, afrontarán su tercera participación en una Copa del Mundo con el reto de lograr por primera vez en su historia lo que hasta ahora ha sido una quimera: ganar un partido y superar la fase de grupos en el torneo más importante del planeta.

En un país donde el rugby lo domina todo, el fútbol ha ido ganando terreno poco a poco, y la clasificación para este Mundial, con el primer cupo directo histórico de la Confederación Oceánica, es buena prueba de ello. La gran estrella y referencia del equipo es su delantero centro Chris Wood, del Nottingham Forest, que deberá cargar con el peso ofensivo de una selección humilde, trabajadora y consciente de sus limitaciones, pero con hambre de historia.

Grupo de la selección de Nueva Zelanda en el Mundial 2026

La selección de NuevaZelanda ha quedado encuadrada en el Grupo G de este Mundial 2026, donde se medirá a Irán, Egipto y Bélgica. Un grupo complicado para los neozelandeses, que son el rival teóricamente más asequible para el resto de contendientes, aunque los tres empates consecutivos que firmaron en Sudáfrica 2010 ante Eslovaquia, Italia y Paraguay demostraron que este equipo tiene más carácter del que aparenta. Cualquier punto que sumen será celebrado como un triunfo, y no sería la primera vez que una selección oceánica sorprende al mundo.

Cuándo juega Nueva Zelanda en el Mundial de 2026

Los neozelandeses debutarán en el torneo el lunes 15 de junio ante Irán en el Estadio de Los Ángeles. Su segundo duelo de la fase de grupos será ante Egipto el domingo 21 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver, escenario en el que también disputarán el cierre de la primera fase ante Bélgica el viernes 26 de junio.

Lunes 15 de junio (21:00 hora local) – Irán vs Nueva Zelanda – Estadio Los Ángeles

– Estadio Los Ángeles Domingo 21 de junio (21:00 hora local) – Nueva Zelanda vs Egipto – Estadio BC Place Vancouver

– Estadio BC Place Vancouver Viernes 26 de junio (23:00 hora local) – Nueva Zelanda vs Bélgica – Estadio BC Place Vancouver

Convocados de Nueva Zelanda para el Mundial 2026

Porteros

Max Crocombe

Alex Paulsen

Michael Woud

Defensas

Tyler Bindon

Michael Boxall

Liberato Cacace

Francis de Vries

Callan Elliot

Tim Payne

Nando Pijnaker

Tommy Smith

Finn Surman

Centrocampistas

Lachlan Bayliss

Joe Bell

Matt Garbett

Elijah Just

Callum McCowatt

Ben Old

Alex Rufer

Marko Stamenic

Sarpreet Singh

Ryan Thomas

Delanteros

Kosta Barbarouses

Jesse Randall

Ben Waine

Chris Wood

Quién es el portero de Nueva Zelanda

El veterano Max Crocombe, de 32 años y actualmente en el Millwall de la Championship inglesa es el portero titular de selección de Nueva Zelanda. Ha hecho carrera en Inglaterra, siempre entre la tercera y cuarta división inglesa, aunque esta curso este completando un gran año en la segunda división del fútbol inglés con el Millwall, donde es titular.

Las estrellas de la selección Nueva Zelanda en el Mundial 2026

Chris Wood es, de largo, el jugador más destacado de esta selección de Nueva Zelanda, donde predominan futbolistas que no han salido de Oceanía para jugar al deporte rey. El delantero centro, natural de Auckland, juegan en el Nottingham Forest de la Premier League donde, si bien no es titular, suma cuatro goles en 10 partidos. El mediocentro Marko Stamenic –en la Championship con el Swansea–, el pivote Joe Bell –en el Viking de la primera danesa–, el mediapunta Callum McCowatt –en la primera danesa con el Silkeborg–, o el extremo Elijah Just –en el Motherwell de la primera división escocesa–, los mejores valorados del plantel.

Así es el seleccionador de Nueva Zelanda en el Mundial 2026

Nacido en Northampton hace 52 años, el inglés Darren Bazeley es el artífice del mejor momento del fútbol neozelandés en décadas. Tras una carrera como jugador que le llevó a disputar más de 250 partidos con el Watford y a colgar las botas en las filas del Waitakere United, se convirtió en entrenador y dedicó 15 años de su vida a las categorías inferiores de Nueva Zelanda, llevando al combinado sub-20 a la fase de eliminación directa del Mundial en 2015, 2017 y 2023.

Nombrado seleccionador absoluto en julio de 2023, Bazeley ha firmado con los All Whites una campaña de clasificación histórica: cinco partidos, cinco victorias, con goleadas ante rivales como Fiyi (7-0) o Samoa (8-0) que evidencian el dominio oceánico de su equipo. Además, conquistó la Copa de Naciones Masculina de la OFC en 2024. Un técnico metódico, comprometido y con enorme conocimiento de este grupo, que llega a Norteamérica con la misión de hacer soñar a todo un país.

La camiseta de Nueva Zelanda en el Mundial 2026