Grupo de la selección de Egipto en el Mundial 2026

Lade fútbol buscará mejorar su historia mundialista en el torneo que se celebra en. Pese a ser una de las naciones africanas más prolíficas, con siete entorchados de Copa África , Egipto no ha logrado sumaren susen un Mundial. Los faraones tratarán de superar la fase de grupos en el primer Mundial con, lo que aumenta las probabilidades al avanzara las rondas eliminatorias. Lamundialista con Egipto apunta a ser la de su confirmación como una de las selecciones africanas más potentes.

Egipto parte como una de las selecciones candidatas a entrar entre las dos primeras del Grupo G del Mundial 2026. El combinado egipcio comparte la fase de grupos con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. Seattle y Vancouver serán las dos sedes de los partidos de la selección egipcia en esta primera fase. El combinado africano comenzará su andadura en el Lumen Field de Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, donde también disputará su tercer partido. A pocos kilómetros, pero en territorio canadiense, jugará en la segunda jornada del Grupo G en el BC Place de Vancouver.

Cuándo juega Egipto en el Mundial de 2026

Egipto tendrá que esperar para su debut en el Mundial 2026. El partido inaugural se celebra el 11 de junio en el Estadio Azteca de México, mientras que la selección egipcia se estrenará el día 15 de junio a las 21:00 horas ante Bélgica, la gran favorita del Grupo G. Una semana después, en la madrugada del 22 al 23 de junio en España, se medirá a Nueva Zelanda a las 03:00 horas. Su participación en la fase de grupos se cerrará ante Irán a las 05:00 horas del 27 de junio, donde se decidirá su pase a la fase eliminatoria.

Convocados de Egipto para el Mundial 2026

Porteros

Mohamed El Shennawy

Mostafa Shobeir

El Mahdy Soliman

Mohamed Alaa

Defensas

Mohamed Hany

Tarek Alaa

Hamdi Fathi

Ramy Rabia

Yasser Ibrahim

Hossam Abdelmaguid

Mohamed Abdelmonem

Ahmed Fattouh

Karim Hafez

Centrocampistas

Marwan Attia

Mohannad Lasheen

Nabil Emad Dunga

Mahmoud Saber

Ahmed Sayed Zizo

Mahmoud Trezeguet

Emam Ashour

Mostafa Ziko

Ibrahim Adel

Haitham Hassan

Delanteros

Mohamed Salah

Omar Marmoush

Hamza Abdelkarim

Quién es el portero de Egipto

Mohamed El Shenawy, a sus 37 años, apunta a ser el guardameta titular de Egipto de cara al Al-Ahly, el equipo más laureado del país. El veterano portero fue titular durante la última Copa África, en la que la selección egipcia cayó en semifinales ante Shobeir, compañero de equipo de El Shenawy en Al-Ahly que parte como suplente tanto a nivel de clubes como en el equipo nacional. La selección egipcia cuenta con un portero muy experimentado en la meta del combinado nacional., a sus, apunta a ser el guardameta titular dede cara al Mundial 2026 . El Shenawy defiende la portería del, el equipo más laureado del país. El veterano portero fue titular durante la última, en la que la selección egipcia cayó en semifinales ante Senegal . Como alternativa se presenta, compañero de equipo de El Shenawy en Al-Ahly que parte comotanto a nivel de clubes como en el equipo nacional.

Las estrellas de la selección de Egipto en el Mundial 2026

A la hora de señalar el nombre más mediático de la selección de Egipto, todas las miradas apuntan a Mohamed Salah. El atacante, que no seguirá en el Liverpool la próxima temporada, ha liderado a su selección durante la última década y busca quitarse la ‘espina’ de las derrotas en Copa África y de la eliminación en grupos en el Mundial 2018. En este torneo contará con un socio de lujo en ataque en la figura de Omar Marmoush. El delantero del Manchester City es la otra gran referencia del combinado egipcio en su intento de superar por primera vez la fase de grupos de un Mundial.

Así es el seleccionador de Egipto en el Mundial 2026

Egipto cuenta con el gran emblema de su historia futbolística, más allá de Salah, en el banquillo de la selección. Hossam Hassan, máximo goleador histórico de Los Faraones, dirige al combinado nacional desde 2024. El conocido como Rey Hassan es el máximo artillero de la selección, con 66 tantos. Hassan ha desarrollado el grueso de su carrera futbolística en Egipto, tanto en su etapa como futbolista como en su trayectoria como entrenador. El seleccionador egipcio buscará mejorar el resultado del Mundial 1990, donde no pudo superar la fase de grupos como jugador.

La camiseta de Egipto en el Mundial 2026

Para su cuarta participación en un Mundial 2926 de fútbol, Egipto ha apostado por sus tradicionales colores en sus dos camisetas de juego principales. Puma ha diseñado la equipación local en el clásico rojo de la bandera egipcia, un diseño al que ha sumado figuras de pirámides. El tesoro nacional de Egipto también se refleja en la camiseta visitante, de color blanco, pero con estos monumentos acompañando al diseño. El nombre del país en árabe aparece en la nuca, mientras que el escudo mantiene las siete estrellas que señalan su número de campeonatos de Copa África.