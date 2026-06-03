Selección de Egipto para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…
Egipto disputa su cuarto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá
El combinado egipcio, uno de los más potentes de África, buscará redimirse de su mal historial mundialista
Grupo de la selección de Egipto en el Mundial 2026
Egipto parte como una de las selecciones candidatas a entrar entre las dos primeras del Grupo G del Mundial 2026. El combinado egipcio comparte la fase de grupos con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. Seattle y Vancouver serán las dos sedes de los partidos de la selección egipcia en esta primera fase. El combinado africano comenzará su andadura en el Lumen Field de Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, donde también disputará su tercer partido. A pocos kilómetros, pero en territorio canadiense, jugará en la segunda jornada del Grupo G en el BC Place de Vancouver.
Cuándo juega Egipto en el Mundial de 2026
Egipto tendrá que esperar para su debut en el Mundial 2026. El partido inaugural se celebra el 11 de junio en el Estadio Azteca de México, mientras que la selección egipcia se estrenará el día 15 de junio a las 21:00 horas ante Bélgica, la gran favorita del Grupo G. Una semana después, en la madrugada del 22 al 23 de junio en España, se medirá a Nueva Zelanda a las 03:00 horas. Su participación en la fase de grupos se cerrará ante Irán a las 05:00 horas del 27 de junio, donde se decidirá su pase a la fase eliminatoria.
Convocados de Egipto para el Mundial 2026
Porteros
- Mohamed El Shennawy
- Mostafa Shobeir
- El Mahdy Soliman
- Mohamed Alaa
Defensas
- Mohamed Hany
- Tarek Alaa
- Hamdi Fathi
- Ramy Rabia
- Yasser Ibrahim
- Hossam Abdelmaguid
- Mohamed Abdelmonem
- Ahmed Fattouh
- Karim Hafez
Centrocampistas
- Marwan Attia
- Mohannad Lasheen
- Nabil Emad Dunga
- Mahmoud Saber
- Ahmed Sayed Zizo
- Mahmoud Trezeguet
- Emam Ashour
- Mostafa Ziko
- Ibrahim Adel
- Haitham Hassan
Delanteros
- Mohamed Salah
- Omar Marmoush
- Hamza Abdelkarim
Quién es el portero de Egipto
Las estrellas de la selección de Egipto en el Mundial 2026
Así es el seleccionador de Egipto en el Mundial 2026
Egipto cuenta con el gran emblema de su historia futbolística, más allá de Salah, en el banquillo de la selección. Hossam Hassan, máximo goleador histórico de Los Faraones, dirige al combinado nacional desde 2024. El conocido como Rey Hassan es el máximo artillero de la selección, con 66 tantos. Hassan ha desarrollado el grueso de su carrera futbolística en Egipto, tanto en su etapa como futbolista como en su trayectoria como entrenador. El seleccionador egipcio buscará mejorar el resultado del Mundial 1990, donde no pudo superar la fase de grupos como jugador.
La camiseta de Egipto en el Mundial 2026
Para su cuarta participación en un Mundial 2926 de fútbol, Egipto ha apostado por sus tradicionales colores en sus dos camisetas de juego principales. Puma ha diseñado la equipación local en el clásico rojo de la bandera egipcia, un diseño al que ha sumado figuras de pirámides. El tesoro nacional de Egipto también se refleja en la camiseta visitante, de color blanco, pero con estos monumentos acompañando al diseño. El nombre del país en árabe aparece en la nuca, mientras que el escudo mantiene las siete estrellas que señalan su número de campeonatos de Copa África.