Senegal se revela por la Copa África y lucirá la estrella de campeón

Senegal se ha plantado contra la CAF. Los Leones de Teranga lucirán una camiseta este sábado contra Perú con las dos estrellas, la última con motivo de la última Copa África conquistada como respuesta a las presiones de la federación africana de robarle el título para dárselo a Marruecos. Una imagen que muestra que no están nada de acuerdo con la resolución en una de las mayores controversias del fútbol moderno.

Con razón de presentar la nueva elástica que lucirán en el Mundial de este verano en Estados Unidos, Canadá y México, la sorpresa llegó con una versión en la que aparecen dos estrellas encima del escudo. Símbolos que representan los títulos continentales que Senegal considera propios. La primera corresponde a la edición de 2021 y la segunda a la recién ganada, que mantiene firme su postura de no aceptar nada más allá de que ellos fueron los verdaderos campeones.

Este anuncio no es fruto de la casualidad. Se trata del escaparate perfecto para mostrar la unión de todo un país en un momento especialmente sensible. Aunque se trata de un partido sin exigencia en el Stade de France, el objetivo es dejar claro que no entregarán el trofeo. Una imagen que llega poco después de que, en la presentación de las camisetas para la Copa del Mundo, solo presentaran una estrella. Un detalle que explicó la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) en un comunicado donde especificó que la producción de esas camisetas comenzó en agosto de 2025, meses antes de que arrancase la Copa África.

Aunque Senegal ganó el partido el pasado 18 de enero, el amago de abandonar el partido fue lo que originó que Marruecos apelase para proclamarse campeón por retirada. La CAF aceptó el recurso y rápidamente los senegaleses apelaron ante el TAS para dar justicia y poder disfrutar de un hecho histórico de todo un país.