El capitán de Senegal cede a la presión de Marruecos: «Me comprometo a devolver las medallas»

El capitán de Senegal, Idrissa Gueye, ha sorprendido con unas declaraciones conciliadoras en medio del conflicto generado tras la polémica resolución de la CAF, que otorgó a Marruecos el título de la Copa de África. El centrocampista aseguró que estaría dispuesto a devolver las medallas de campeón al combinado marroquí si ello contribuye a rebajar la tensión entre ambos países.

La decisión de la CAF ha desatado una fuerte controversia en el fútbol africano. Senegal había conquistado el trofeo sobre el terreno de juego tras imponerse por 1-0 en la final disputada en Rabat, pero el organismo rector decidió posteriormente sancionar al equipo por abandonar momentáneamente el campo en protesta por una decisión arbitral, otorgando la victoria administrativa a Marruecos por 3-0.

Ante este escenario, Gueye ha querido enviar un mensaje de calma y deportividad. El capitán de Senegal considera que el gesto de devolver las medallas es indiferente; incluso se comprometió a recogerlas él mismo. «Recoger personalmente las medallas y devolverlas a Marruecos si esto realmente puede aliviar las tensiones», viene a sostener el jugador, en una muestra de liderazgo en uno de los momentos más delicados para la selección senegalesa.

El conflicto no solo ha tenido repercusión en el ámbito futbolístico, sino que también ha escalado a nivel político y social. La federación senegalesa ha mostrado su rechazo y total desacuerdo a la decisión y ya ha recurrido ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, mientras que en Marruecos se defiende la aplicación estricta del reglamento.

En paralelo, varios jugadores senegaleses han reaccionado en redes sociales, con risas y burlas a los jugadores de Marruecos, evidenciando su desacuerdo con el fallo. Sin embargo, la postura de Gueye como capitán es distinta; asegura que la federación senegalesa no tendría que haber apelado, pero no le resta mérito a la victoria en la final y al esfuerzo de sus compañeros. «Ganamos en el campo. Merecemos ser campeones de África. Todo el mundo vio lo que pasó en la final», afirmó el capitán de Senegal.