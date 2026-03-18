Marruecos se defiende del ‘robo’ de la Copa África: «Sólo queremos que se aplicase el reglamento»

Marruecos ha respondido al recurso presentado de Senegal ante el TAS con el lío de la Copa África. Después de que la CAF concediese el título a la selección marroquí, la FRMF ha querido salir públicamente para aclarar las razones que le motivaron a presentar su recurso ante el Comité de Apelación.

Y es que los palos desde el conjunto senegalés no han cesado. Desde el país señalan que la resolución de quitarles el título se trata de «una decisión injusta, sin precedentes e inaceptable que desacredita al fútbol africano». Una defensa que oficializaron en un procedimiento ante el Tribunal Arbitral del Deporte en Lausana. Poco después, Marruecos ha querido señalar que su «planteamiento nunca ha tenido por objeto cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la competición».

La Federación de Marruecos explica que «reafirma su compromiso con el respeto de las normas, la claridad del marco competitivo y la preservación de la estabilidad en las competiciones africanas». El resultado pasó de ser el 0-1 que ocurrió en el campo con el gol de Gueye a favor de Senegal al 3-0 con la victoria de los marroquíes. «Asimismo, felicitar a todas las naciones que han participado en esta edición de la CAN, que ha supuesto un momento importante para el fútbol africano», explicó la FRMF en un comunicado.

Marruecos se agarra a precedentes de la Copa África

Marruecos ha añadido argumentos para justificar el hecho de quitar un título a un equipo para dárselo al rival por un abandono del terreno de juego en pleno partido. Para ello se han agarrado a dos precedentes de hechos similares que desembocaron en la misma decisión.

La final de la Liga de Campeones de la CAF 2018/2019 entre Wydad Casablanca y Espérance de Tunis fue suspendida durante el partido de vuelta en Radès después de que Casablanca decidiera no reanudar el juego. Más tarde, Tunis fue declarado ganador. El Comité Disciplinario de la CAF sancionó a WAC con la pérdida del partido por incomparecencia, decisión que fue confirmada en apelación por la CAF. El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó posteriormente que WAC había abandonado efectivamente el partido, validando así la sanción de pérdida del encuentro y rechazando el recurso presentado.

La otra fue en la Supercopa de Turquía 2023/24 entre el Fenerbahçe y el Galatasaray. El Fenerbahçe abandonó el campo en el minuto 1 en respuesta a una decisión del árbitro, lo que provocó la suspensión inmediata del partido y su clasificación como incomparecencia. El árbitro registró oficialmente la retirada de Fenerbahçe, de acuerdo con las normas que regulan la retirada de un equipo durante un partido. El 11 de abril de 2024, la Federación Turca de Fútbol (TFF) sancionó a Fenerbahçe otorgando a Galatasaray una victoria por 3–0 por defecto, conforme a la normativa disciplinaria aplicable.