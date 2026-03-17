Bombazo: la CAF declara a Marruecos campeón de la Copa África tras el abandono de Senegal en la final

Bombazo mundial. La Confederación Africana de Fútbol ha declarado a Marruecos campeón de la Copa África tras perder en la final contra Senegal por 1-0. La CAF ha tomado una de las decisiones de mayor impacto en la historia del fútbol de selecciones, sancionando duramente el abandono del terreno de juego por parte de los senegaleses después de un penalti que provocó y terminó fallando Brahim Díaz. El nuevo resultado es de 0-3 para los marroquíes.

Marruecos, campeón de la Copa África

«La Junta de Apelación de la CAF decidió que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF (AFCON) Marruecos 2025, registrándose el resultado del Partido como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

La Junta de Apelación de la Confédération Africaine de Football (CAF) decidió hoy que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF Marruecos 2025, registrándose el resultado del Partido como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

En la apelación presentada por la FRMF con respecto a la aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (AFCON) de la CAF, la Junta de Apelaciones de la CAF emitió las siguientes resoluciones:

El recurso interpuesto por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) se declara admisible en forma y se estima el recurso.

Se anula la decisión del Comité Disciplinario de la CAF.

La Junta de Apelación de la CAF considera además que la conducta del equipo de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

Se estima la protesta presentada por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Se declara que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), mediante la conducta de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Todas las demás mociones o peticiones de amparo quedan desestimadas .

La Junta de Apelaciones de la CAF también dictaminó que: