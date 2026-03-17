Bombazo: la CAF declara a Marruecos campeón de la Copa África tras el abandono de Senegal en la final
Los marroquíes perdieron por 1-0 en Rabat, la capital del país
Pero este acto le ha costado la descalificación al combinado senegalés
Locura en la final de la Copa África: ¡Brahim Díaz falla el penalti en el último segundo!
Bombazo mundial. La Confederación Africana de Fútbol ha declarado a Marruecos campeón de la Copa África tras perder en la final contra Senegal por 1-0. La CAF ha tomado una de las decisiones de mayor impacto en la historia del fútbol de selecciones, sancionando duramente el abandono del terreno de juego por parte de los senegaleses después de un penalti que provocó y terminó fallando Brahim Díaz. El nuevo resultado es de 0-3 para los marroquíes.
Marruecos, campeón de la Copa África
«La Junta de Apelación de la CAF decidió que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF (AFCON) Marruecos 2025, registrándose el resultado del Partido como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).
La Junta de Apelación de la Confédération Africaine de Football (CAF) decidió hoy que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF Marruecos 2025, registrándose el resultado del Partido como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).
En la apelación presentada por la FRMF con respecto a la aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (AFCON) de la CAF, la Junta de Apelaciones de la CAF emitió las siguientes resoluciones:
- El recurso interpuesto por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) se declara admisible en forma y se estima el recurso.
- Se anula la decisión del Comité Disciplinario de la CAF.
- La Junta de Apelación de la CAF considera además que la conducta del equipo de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.
- Se estima la protesta presentada por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).
- Se declara que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), mediante la conducta de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.
- En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).
- Todas las demás mociones o peticiones de amparo quedan desestimadas .
La Junta de Apelaciones de la CAF también dictaminó que:
- Se estima parcialmente el recurso interpuesto en relación con el Sr. Ismaël Saibari (jugador número 11 de la selección nacional de Marruecos ).
- La Junta de Apelación de la CAF confirma la conclusión de que el Sr. Ismaël Saibari (jugador n.° 11 de la selección nacional de Marruecos ) cometió una falta que infringe los artículos 82 y 83(1) del Código Disciplinario de la CAF.
- La sanción impuesta al Sr. Ismaël Saibari (Jugador No. 11 de la Selección Nacional de Marruecos ) se modifica a una suspensión de dos (2) partidos oficiales de la CAF, de los cuales uno (1) partido queda suspendido.
- Se anula la multa de 100.000 dólares impuesta al Sr. Ismaël Saibari (jugador número 11 de la selección nacional de Marruecos ).
- Se estima parcialmente el recurso presentado en relación con el incidente de los recogepelotas.
- La Junta de Apelación de la CAF confirma la conclusión de que la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) es responsable de la conducta de los recogepelotas durante el partido mencionado.
- La multa impuesta a la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) por el incidente de los recogepelotas se reduce a 50.000 dólares estadounidenses.
- Se desestima el recurso interpuesto en relación con la injerencia en el ámbito de la revisión OFR/VAR.
- Se confirma la multa de 100.000 dólares impuesta a la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) por la interferencia en el área de revisión OFR/VAR.
- Se estima parcialmente el recurso interpuesto en relación con el incidente del láser.
- La multa impuesta a la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) por el incidente del láser se reduce a 10.000 dólares estadounidenses.
- Todas las demás mociones o peticiones de amparo quedan desestimadas».