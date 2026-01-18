Brahim rompe a llorar tras su durísima final de Copa África: sus lágrimas tras caer con Marruecos

Brahim fue la cara amarga de la loca final de la Copa África. El jugador del Real Madrid vivió la parte más dura de su carrera en el fútbol tras una desastrosa decisión al tirar un penalti en el último segundo del duelo entre Marruecos y Senegal. El futbolista nacido en Málaga decidió tirar el penalti a lo Panenka en un momento muy decisivo y peor no le pudo salir. Una vez ya en la prórroga, cuando fue cambiado por su entrenador, Brahim rompió a llorar y las lágrimas le acompañaron durante toda la ceremonia de premiación.

Fue todo muy duro para Brahim. El mejor jugador de Marruecos, máximo goleador de la Copa África, asumió la responsabilidad de tirar un penalti que era muy decisivo, pero que era también de gran dificultad. Y es que el penalti llegó tras muchos minutos con el partido parado porque Senegal se había negado a seguir jugando.

El penalti que lanzó y falló Brahim, y que fue provocado por el propio jugador del Real Madrid, fue tan polémico que la plantilla de Senegal se metió a vestuarios en forma de rechazo. No querían seguir jugando. Sin embargo, Mané, estrella de Senegal, convenció a sus compañeros para seguir jugando. Lo hicieron y llegó el momento del penalti: Brahim lo tiró a lo Panenka y lo falló.

Era el último minuto del partido. Tras el penalti, el árbitro pitó el final y este encuentro entre Marruecos y Senegal en Rabat se fue a la prórroga. Ahí, Regragui, seleccionador de Marruecos, quitó a Brahim, que acabó con lágrimas en el banquillo. Tras ello, marcó Senegal y esta selección se llevó el título. Una vez que acabó el partido, Brahim acabó hundido, otra vez con lágrimas, y así subió a recoger el trofeo de máximo goleador del torneo, entregado por Infantino, presidente de la FIFA.