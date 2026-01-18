Locura en la final de la Copa África: ¡Brahim falla el penalti en el último segundo que daba el triunfo a Marruecos!

Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, falló el penalti que provocó un escándalo total en la final de la Copa África. Marruecos tuvo un penalti a favor en el último segundo del partido ante el Senegal, pena máxima que provocó la histórica espantada de Senegal (que después volvió al campo). Brahim lo tiró ¡a lo Panenka! y lo falló, lo que provocó que la final de la Copa África se fuera a la prórroga.

Nunca se había visto esta locura en un gran partido. La final de la Copa África vivió algo que pasará a la historia del fútbol. Cuando el partido se iba a la prórroga, el árbitro, tras revisar la jugada en el VAR, pitó un polémico penalti a favor de Marruecos, que es la anfitriona del torneo y que lleva 50 años sin ganar la Copa de África.

El penalti fue provocado por Brahim, que sufrió un agarrón que el árbitro no vio en ese momento, pero que tras revisarlo en las imágenes del videoarbitraje, sí lo señaló. Acaban de pitar este penalti a Brahim en la final de la Copa África. Todo ello tras un gol anulado a Senegal, también en el tiempo de descuento, que había provocado la ira de esta selección, que sufrió la encerrona de Marruecos, anfitriona de esta Copa África.

Brahim, que provocó el penalti, asumió la responsabilidad tras estar unos 15 minutos parado el partido por esa espantada de Senegal, cuyos jugadores acabaron regresando por la insistencia de Mané, su gran estrella, muchos años jugador del Liverpool.

Sin embargo, esa responsabilidad le vino fatal a Brahim, que falló el penalti en el minuto 113 al tirarlo a lo Panenka. Las imágenes de Brahim fueron terribles, llorando en el banquillo al ser cambiado en la prórroga. Eso marcará un antes y después en la trayectoria de Brahim con Marruecos.