La CAF se ha pronunciado para salir en defensa de Marruecos. A raíz de la decisión de la Junta de Apelación de retirarle la Copa África a Senegal al «perder por incomparecencia», el terremoto provocó que los campeones estallaran sobre el procedimiento que se ha seguido para tomar una de las decisiones más importantes de este siglo en el fútbol africano. Sin embargo, Marruecos se defendió y la CAF ha salido públicamente para reafirmar su decisión.

Aunque Senegal haya recurrido al TAD para tumbar la sentencia, el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, pidió este jueves que la Junta de la Apelación sea vista «con respeto e integridad», a pesar de que reconoce que habrá cambios en «áreas diferentes». Aun así, considera que la CAF ha quedado muy tocada: «Anteriormente expresé mi profunda decepción por las consecuencias que tuvo la final y lo importante de lo que sucedió en ese partido es que se derrumba el buen trabajo que hicimos durante muchos años para asegurar que hay integridad, respeto, ética, gobierno, así como la credibilidad de los resultados de nuestros partidos», explicó.

Para el presidente, «los sucesos y los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones de Marruecos ponen de manifiesto el trabajo al que aún» se enfrentan «en lo que respecta a la sospecha y la desconfianza» en el fútbol africano. «Cuando empecé como presidente, una de las principales preocupaciones fue la imparcialidad, la independencia y el respeto. Todavía hay sospecha, porque es un tema de legado. Ha estado ahí durante muchos años y al que nos enfrentamos constantemente, porque es muy importante», siguió.

Cambios para evitar otro caso de Senegal y Marruecos en la CAF

En esto, abordó el asunto de «la independencia y el respeto» a las diferentes Juntas Disciplinarias y de Apelación y otros órganos jurídicos de la CAF: «Para elegir a sus miembros hemos seguido un camino diferente al anterior, invitamos a cada una de las seis áreas regionales a que nos dieran nombres de jueces y abogados respetados, porque es importante que las decisiones de nuestra Junta Disciplinaria y de Apelación sean vistas con respeto e integridad», advirtió.

«La composición de estos órganos, integrados por abogados y jueces de toda África, busca garantizar decisiones imparciales y creíbles», insistió Motsepe, que recordó que cada federación tiene derecho a presentar sus recursos y a defender sus objetivos. «Ya se han dado pasos importantes para garantizar que se aprueben las resoluciones necesarias en aquellas áreas que se han identificado como deficientes y en las que es necesario mejorar», añadió.

El presidente de la CAF recalcó que es importante para la entidad que los aficionados consideren que las decisiones judiciales son justas, íntegras e imparciales. «Y es igualmente importante considerar a nuestros árbitros, a nuestros operadores de VAR y a nuestros comisarios como personas justas y equitativas, y que las decisiones que se tomen reflejen la imparcialidad y la independencia», zanjó.