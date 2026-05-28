Iñigo Pérez, tras la derrota del Rayo: «No quiero ver este partido nunca más en mi vida»

Hundido se ha quedado el Rayo Vallecano tras la final de la Conference League, en la que el Crystal Palace les ganó por la mínima. «Dolor, rabia y tristeza», sentía Iñigo Pérez al término del partido, porque una «oportunidad» histórica se «ha escapado». No tocaba hablar de su futuro. Era el momento de poner el foco en lo logrado, pese a que el partido no ha salido como esperaban, lógicamente. «No quiero ver este partido nunca más en mi vida», ha señalado el entrenador franjirrojo, a la vez que afirmaba que la derrota «será difícil de digerirla».

Iñigo se ha convertido en uno de los entrenadores de moda por méritos propios, pero este miércoles le ha tocado saborear el lado más amargo del fútbol. El técnico del Rayo ha destacado que el Crystal Palace no les ha dejado sacar su mejor versión: «Han sido superiores y no nos han dejado exponernos en nuestras mejores virtudes».

Eso sí, no le ha sorprendido lo que ha visto este miércoles en Leipzig sobre el conjunto inglés. «No he visto algo que no hayamos visto en el análisis. Los dos equipos están desnudos y jugarlo es lo difícil», ha destacado. También ha revelado que no considera que «la diferencia» haya estado en que «ellos hayan jugado finales».

«Creo que no ha sido un partido al que estamos acostumbrados», ha señalado. Lo cierto es que el Rayo no ha jugado su mejor fútbol. No ha sido ese equipo reconocible de los últimos años. No le han dejado, como ha destacado Iñigo: «Creo que no es tanto cuestión nuestra, sino del rival».

«Creo que hemos perdido el partido de fútbol, pero no hemos perdido la oportunidad de mostrarnos o de cómo mostramos la vida. Eso se muestra día a día. Para ver cómo somos, podéis ir a la ciudad deportiva, podéis ver de qué pasta está hecha esta plantilla. Hoy era ganar o perder», ha apuntado el navarro.

Iñigo Pérez no despeja su futuro

El técnico del Rayo no ha querido pronunciarse mucho sobre su futuro al terminar el duelo. «Tengo un pudor enorme para hablar de mí en un momento tan delicado», ha señalado. Aunque se da por hecha su marcha al Villarreal, no ha despejado la incógnita y ha afirmado que se centrará «en pasar ese dolor», además de afirmar que «ojalá ampliar el círculo» que comenzaron Andoni Iraola y él con el ascenso del equipo a Primera División en Gerona.

Iñigo se ha referido a al afición y ha señalado que su agradecimiento «será eterno». «No tengo palabras para poder agradecerlos. Si algo he aprendido del rayismo es que se crece en las dificultades. Estoy orgulloso de este equipo y este barrio por lo que son y lo que representan», ha destacado.

Sobre ellos, que se quedaron animando al equipo tras recibir la medalla de subcampeones, ha señalado que son «el principal motor de que el Rayo esté sobreviviendo y viviendo este sueño». Y ha finalizado con una frase de lo más reveladora tras perder: «Hoy es imposible mantenerte entero».