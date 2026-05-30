Así fue la tanda de penaltis de la final de la Champions: dramático fallo de Gabriel que hace campeón al PSG

El PSG ganó la Champions League, su segunda consecutiva, tras ganarle al Arsenal en una tanda de penaltis dramática en la que Gabriel falló el último disparo que a la postre fue decisivo. El defensa brasileño lo mandó directamente a la grada del Puskas Arena. Beraldo, Gonçalo Ramos, Doué y Achraf fueron los autores de los goles del cuadro dirigido por Luis Enrique.

La final de la Champions tuvo una gran emoción desde el inicio hasta el final. Empezó con un tempranero gol de Havertz que llenó de ilusión al Arsenal. Los de Arteta defendieron de lujo hasta el 65, cuando un penalti cometido por Mosquera permitió el empate de Dembélé.

La decisión final para saber el campeón de la Copa de Europa se fue a la tanda de penaltis. Diez años llevábamos sin ver una tanda en esta gran cita. Y fue dramática. Empezó tirando el PSG con un disparo de Gonçalo Ramos impecable. Luego marcó Gyokeres y también lo hizo Achraf.

Eze falló el primer penalti para el Arsenal y Raya se lo paró a Nuno Mendes. También marcaron Rice, Martinelli, Doué y Beraldo. El penalti decisivo lo tiró Gabriel y lo lanzó a las nubes. Un fallo dramático que hizo campeón al PSG por segunda vez consecutiva y segunda vez en su historia.

El penalti de Gabriel se va arriba. 🏆🇫🇷 El PSG de Luis Enrique vuelve a conquistar la 𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞.#UCLFinal #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/DwYAE64XSo — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 30, 2026

El PSG de Luis Enrique ya amenaza el récord de Zidane con el Real Madrid. En la era de la Liga de Campeones, el equipo blanco era el único que había ganado dos Champions consecutivas. La ganó tres veces: en 2016, 2017 y 2018. El cuadro parisino ya empieza a mirarle a los ojos con ese récord con dos consecutivas. Y la temporada que viene será el equipo a batir.