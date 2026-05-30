Diego Ventura agranda su leyenda: el rejoneador logra su vigésima Puerta Grande en Las Ventas

Madrid celebraba un nuevo festejo de rejones en este tramo de la Feria de San Isidro con el regreso de Diego Ventura, que hizo el paseíllo junto a Rui Fernandes y Lea Vicens. Se lidiaron toros de la ganadería portuguesa de María Guiomar Cortés de Moura. Se colgó de nuevo el cartel de «No hay billetes».

Ventura hizo historia, consiguiendo en el quinto toro una gran faena, cortando dos orejas y consiguiendo la Puerta Grande, su vigésima en Madrid.

💥 ¡Comenzó en #LasVentas la 20ª de #SanIsidro2026! Es la segunda de rejones con cartel de ‘No hay billetes’. Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens lidian los de María Guiomar Cortés de Moura. 🐂Sigue toro a toro

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El primero correspondió a Rui Fernandes y fue lidiado con Fijo, desde el que dejó una faena de mucho mérito. A lomos de su caballo Dorado llegaron los mejores momentos. Dejó una gran faena, destacando en las banderillas y colocando pares a dos manos. Cerró su actuación con Iceberg, con el que remató al segundo intento y recibió una ovación.

Continuó Diego Ventura frente al segundo de la tarde, un toro que le brindó numerosas opciones para el lucimiento. A lomos de Quirico, el rejoneador luso dejó pares de banderillas de gran exposición que lograron conectar rápidamente con los tendidos. El momento culminante de su actuación llegó al clavar un rehilete muy en corto, poniendo al público en pie. Remató su labor con dos rosas y banderillas al violín, cerrando una faena de alto nivel. Sin embargo, el fallo con el rejón de muerte empañó parte de sus méritos. Fue premiado con una fuerte ovación.

Lea Vicens firmó una buena actuación frente al tercer toro de la tarde. A lomos de Jocker, lo toreó con temple y de costado, llegando incluso a cambiarle la pista. Continuó su labor con Diluvio, caballo con el que alcanzó los momentos más brillantes de la faena. La amazona francesa exprimió al máximo las condiciones del astado, sacándole todo lo que llevaba dentro. Cerró su actuación con «Fermín», colocando las rosas finales antes de entrar a matar con «Espontáneo». Tras varios intentos, dejó un rejón de muerte entero y efectivo que le permitió cortar una oreja.

Rui Fernandes se topó con un cuarto de escasas opciones, manso desde su salida. El portugués tiró de oficio para sostener una faena que tuvo sus mejores momentos a lomos de Mistral, con banderillas clavadas al estribo y piruetas muy ajustadas en la cara del animal. Su disposición terminó por meterse al público en el bolsillo, pero el mal manejo de los aceros volvió a pasar factura. El rejón de muerte, bastante caído y trasero, fue insuficiente y tuvo que utilizar el descabello. Tras varios intentos, todo quedó en una ovación.

Diego Ventura cerró el quinto de la tarde con una actuación de gran dimensión. Dejó buenos rejones de castigo y, desde los primeros compases, salió decidido a buscar el triunfo. A lomos de Nómada firmó algunos de los momentos más destacados de la faena, clavando banderillas con mucha precisión y emoción. Consiguió conectar rápidamente con los tendidos, que respondieron con fuerza a cada una de sus intervenciones, llegándose a poner de pie en varias ocasiones. Remató su labor con un gran rejón de muerte que le permitió cortar las dos orejas. Una actuación rotunda que le abrió de nuevo la Puerta Grande de Las Ventas, la vigésima de su carrera en Madrid.

Cerró la tarde Lea Vicens ante el último toro de la tarde. Bastante flojo desde su salida condicionó mucho su faena. A lomos de Pistacho dejó buenos momentos. Con Bético y Aladin dejó buenos pares de banderillas. Cerró con Greco con una rosa en los medios. El rejón de muerte le alejó de salir por la Puerta Grande; tras dos pinchazos lo consiguió y tuvo que hacer uso del descabello.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Vigésima de la Feria de San Isidro 2026. Corrida de rejones. No hay billetes.

Seis toros de María Guiomar Cortés de Moura.