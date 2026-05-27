Jarocho destaca en una tarde sin muchas opciones de los toros de Pedraza en Las Ventas

La ganadería salmantina Pedraza de Yeltes regresaba a Las Ventas tras encumbrar a Brigadier el año pasado. El encierro fue lidiado por la terna formada por tres promesas: Isaac Fonseca, Molina y Jarocho.

Abrió la tarde Isaac Fonseca saludando por medias verónicas. Al toro le costó emplearse en el caballo. Destacó un quite de Molina por tafalleras y, en banderillas, Iván García. La faena de muleta tardó en tomar vuelo, pues el animal se paraba y se quedaba corto. Fonseca se esforzó por ligar cada muletazo, pero, al no encontrar demasiadas opciones, decidió abreviar. Remató su actuación con una gran estocada y fue ovacionado.

El segundo toro, para Molina. Lo saludó con gusto a la verónica. Se empleó en el tercer puyazo en el caballo y destacó Jarocho por chicuelinas. El animal no se empleó en banderillas. La faena no fue fácil, ya que el animal no tenía muchas opciones. Le costó mucho ligar cada muletazo. Lo intentó por cada pitón pero fue inviable el lucimiento. Abrevió con una gran estocada y tuvo que hacer uso del descabello, donde se atascó. Fue silenciado.

Jarocho apenas saludó al tercer toro, al que le costó emplearse en el caballo. En banderillas fue un desastre. Destacó Fonseca por chicuelinas. Brindó el inicio de faena en los medios, a pies juntos. Consiguió ligar varias tandas por la diestra, ganándose los aplausos de los tendidos. Cambió después a la mano izquierda, dejando otra serie de mérito y pasándose al animal cada vez más cerca. Empañó todo su esfuerzo con la espada; tras un pinchazo logró finalizar la faena y fue ovacionado.

El cuarto toro pasó desapercibido en el capote de Isaac Fonseca. Destacó un gran quite de Molina por saltilleras, rematado por gaoneras. La faena comenzó de manera abrupta, siendo prendido cuando iniciaba el trasteo a pies juntos en los medios. Se repuso con firmeza y continuó de rodillas, toreando por la diestra y ligando varias tandas de mérito. Le costó mucho acertar con la espada y, tras varios pinchazos, logró finalmente rematar la faena.

Molina, con el quinto toro no tuvo muchas opciones de saludo en el capote. Le costó emplearse en el caballo y lo derribó. El toro muy peligroso desde su salida prendió al banderillero Víctor Manuel Martínez, que fue trasladado a enfermería A pies juntos empezó la faena por la diestra por muletazos largos intentando ligar cada uno con mimo. Cambió al natural donde le costó mucho más ligar la faena. No lo vio fácil u decidió abreviar. Tras un pinchazo consiguió rematar. Fue silenciado de nuevo.

Cerró la tarde Jarocho ante un sexto toro al que saludó por medias verónicas. Le costó en el caballo y se empleó en banderillas. La faena fue corta pero dejó algún momento destacable al natural. Dejó una faena con mucho gusto a base de esfuerzo. Se le atascó la espada y remató al tercer intento.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas.

Decimoséptimo festejo de la Feria de San Isidro 2026.

Más de tres cuartos de entrada.

Toros de Pedraza de Yeltes.

Isaac Fonseca: ovación y silencio.

Molina: silencio y silencio.

Jarocho: ovación y silencio.