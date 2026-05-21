Tarde sin opciones para Manzanares, Ortega y Aguado en Las Ventas

Madrid esperaba una de las tardes marcadas en rojo de este San Isidro. Manzanares, Ortega y Aguado se anunciaban frente a los toros salmantinos de «No hay billetes». Pese a ser una corrida de expectación, fue una tarde decepcionante en lo ganadero; dos toros devueltos por escasez de fuerza y el resto apenas dieron opciones.

Abrió la tarde José María Manzanares, ante un primer toro que ya fue protestado de salida. El alicantino lo recibió a la verónica con muy buen gusto. Se empleó el animal en el caballo, aunque pronto perdió fuerza, lo que provocó nuevas protestas desde los tendidos, que no fueron atendidas por la presidencia.

El toro ofreció escasas opciones para el lucimiento. Manzanares lo probó por ambos pitones, dejando muletazos limpios y ligados, pero el astado fue yendo a menos paulatinamente. Ante la falta de opciones, decidió abreviar y rubricó su actuación con una gran estocada. Fue silenciado.

Continuó Juan Ortega ante el segundo, un toro que tuvo que ser devuelto y sustituido por un sobrero de José Vázquez. El sevillano lo saludó con templadas medias verónicas. El animal apenas se empleó en el caballo y perdió pronto el celo y la fuerza.

Ya en la muleta, ofreció muy pocas opciones, viniéndose abajo a medida que avanzaba la faena. Las protestas desde los tendidos fueron constantes debido a sus continua pérdida de manos, por lo que Ortega decidió abreviar su faena. Remató su actuación de media estocada.

El tercero para Pablo Aguado fue mucho mejor que los anteriores. Lo recibió brevemente por medias verónicas y se empleó en el caballo. Aguado empezó la faena por una serie pos la diestra de muy buen gusto. Siguió por muletazos muy limpios. Continuó por la derecha dejando una gran serie. Poco a poco el toro se rajó dejándole sin opciones. Lo intentó al natural, dejando un par de gran nivel. Le costó rematar ya que se atascó con el descabello y la plaza se volvió un gallinero de protestas. Llegaron a sonar tres avisos.

Continuó Manzanares ante un cuarto toro que fue devuelto por falta de poder, salió otro sobrero de El Freixo al que saludó con gusto a la verónica pero no se empleó en el caballo.

Le costó mucho desarrollar la faena al alicantino ya que el animal se paraba en muchas ocasiones y era inviable ligar cada muletazo. Empezó por doblones y continuó al natural con mucho tauro, intentando alargar cada embestida todo lo que podía. Tras varios esfuerzos y librar algún que otro enganchón no tuvo más opciones que finalizar su actuación. Abrevió con habilidad y fue silenciado.

Continuó Juan Ortega ante el quinto que saludó brevemente con el capote. Se empleó en el caballo pero también era un animal escaso de entrega. Juan Ortega lo intentó y estuvo muy dispuesto de principio a fin pero era inviable. El animal apenas embestía y se iba a tablas en todo momento. Tras verlo inviable decidió finalizar. Remató de forma efectiva y fue silenciado.

Cerró la tarde Aguado ante un sexto toro similar a los anteriores. Dejó un ramillete de verónicas de buen gusto. Se empleó enseguida el caballo pero enseguida se vino a menos. Se empezaron a escuchar protestas de los tendidos. Aguado lo intentó pero fue inviable, el animal apenas se movía. El público protestó pidiendo que terminara cuanto antes. Puso punto final con media estocada.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas (Madrid).

Duodécimo festejo de la Feria de San Isidro. Lleno.Duodécimo festejo de la Feria de San Isidro.(1º, 3º y 5º) y La Ventana del Puerto (2º, 4º y 6º).

Sobreros de José Vázquez y El Freixo.

José María Manzanares: silencio y silencio.

Juan Ortega: silencio y silencio.

Pablo Aguado: pitos y silencio.