Fernando Adrián vuelve a dejar su sello en una buena corrida de Fuente Ymbro

El noveno festejo de la Feria de San Isidro registró un nuevo lleno de «No hay billetes» en Las Ventas, en una tarde marcada por el regreso de Fernando Adrián tras su reciente salida a hombros del pasado día 15. El cartel lo han completado Miguel Ángel Perera y Paco Ureña. Lidiaron un encierro de la ganadería de Fuente Ymbro.

Fue una corrida que dio bastante juego, en la que destacó Paco Ureña en el segundo toro, que le dejó momentos brillantes. El madrileño, Fernando Adrián, dejó una gran actuación al tercero de la tarde y lamentablemente Perera no tuvo suerte esta tarde.

Miguel Ángel Perera no tuvo muchas opciones con su primero. Lo saludó por medias verónicas muy ajustadas a tablas. El animal se empleó en el caballo y en banderillas destacaron Jesús Díaz Fini y Vicente Herrera. El extremeño empezó su faena en los terrenos del tendido cinco por el pitón izquierdo. Cambió a la diestra y con ésta dejó una segunda serie exquisita, en la que el animal respondió con una gran embestida. Manteniendo la media distancia, el extremeño logró sacar todo el fondo del animal por el pitón derecho. Continuó al natural, pero le costó unir cada muletazo debido al viento. Intentó alargar la faena todo lo que pudo. Terminó su actuación con una estocada tendida.

Paco Ureña firmó una faena de mucho mérito al segundo de la tarde, un toro que apenas se empleó en el capote, aunque cumplió en el tercio de varas. Empezó la faena probando al animal. Con la mano muy baja consiguió que calaran en los tendidos. Continuó sobre la diestra en una serie templada y de gran firmeza que conectó rápidamente con el público. Dejó mucha emoción por el pitón izquierdo, dejando una serie impecable. El público estuvo dentro de la faena de principio a fin. Estuvo muy asentado y de verdad durante toda la faena. Finalizó con una gran estocada y recibió una ovación.

Fernando Adrián cuajó una importante faena al tercero de la tarde, un toro que dejó escaso lucimiento de capa, pero que se empleó en el caballo. Antes del inicio de la muleta destacó Miguel Ángel Perera con un gran quite por chicuelinas. El tercio de banderillas tuvo como protagonista a Ángel Otero, que firmó una actuación extraordinaria y se ganó los aplausos de los tendidos. El madrileño brindó al público y empezó la faena por el pitón derecho rematando por pases de pecho. Demostró mucha seguridad en toda su actuación de principio a fin. Continuó al natural dejando una serie con la mano baja de gran nivel. El toro mantuvo el ritmo e intensidad durante toda la faena. Muy ligado todo durante toda la faena estuvo Fernando Adrián. Finalizó por doblones y le costó la espada. Fue ovacionado.

Miguel Ángel Perera dejó una notable faena al segundo de su lote, cuarto toro de la tarde, que fue similar a sus hermanos en características, igual de serio. Se empleó en el caballo y dejó un gran quite por chicuelinas con espaldinas ganándose los aplausos de los tendidos. En banderillas destacaron Vicente Herrera y Daniel Duarte, ovacionados tras dejar grandes pares. Perera brindó al público e inició una faena marcada por la entrega y el temple ante un toro que respondió con prontitud en cada serie. Destacaron las tandas por la diestra, rematando con la mano muy baja y ligando cada muletazo con profundidad. Fue una pena que no estuviera firme con la espada. Fue silenciado en su última actuación este San Isidro.

Paco Ureña saludó al quinto toro de la tarde a la verónica. Se empleó en el caballo y Fernando Adrián dejó un gran quite por chicuelinas rematado con una revolera. Dejó una faena muy ligada, destacando varias series cortas por la diestra. Al natural lo intentó, pero el animal embestía con peor calidad y se vino abajo. El murciano no estuvo fino en el acero y fue silenciado.

Llegó el sexto de la tarde para Fernando Adrián. Recibió al morlaco por medias verónicas y el animal salió lesionado. Fue devuelto y salió el sobrero, de la misma ganadería, con el que el madrileño dejó un gran recibo por medias verónicas. Se empleó en el tercio de varas y dejó un buen par de banderillas Diego Valladar.

Fernando Adrián empezó la faena con gran gusto por muletazos ajustados, rematados por lo bajo, que arrancaron las palmas de los tendidos. Muy dispuesto de principio a fin Fernando Adrián durante toda la faena. Fue una pena, pero poco a poco el animal perdió fuerza y no le dio muchas opciones de lucimiento. Cerró la tarde con media estocada y tuvo que hacer uso del descabello. Fue silenciado.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de Toros. Novena de la Feria de San Isidro 2026. Toros de Fuente Ymbro.

Miguel Ángel Perera: silencio y silencio.

Paco Ureña: ovación y silencio

Fernando Adrián: ovación y silencio.