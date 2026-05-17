Mapa de resultados de las elecciones de Andalucía 2026 por municipios y provincias en tiempo real

Con cerca del 100% de los votos escrutados, ya se conoce el resultado de las elecciones de Andalucía 2026. Juanma Moreno ha ganado las elecciones andaluzas en una jornada marcada por la alta participación.

El mapa de las elecciones de Andalucía por municipios y por provincias se inclina hacia el Partido Popular andaluz de Juanma Moreno y se tiñe de azul en unas elecciones en las que la mayoría absoluta es más importante que nunca.

Este es el resultado de las elecciones en Andalucía por municipios y por provincias: aquí podrás ver cuántos escaños se reparten, quién va ganando las elecciones de Andalucía en cada territorio y cuánto es la mayoría absoluta.

Resultado de las elecciones en Almería

Resultado de las elecciones en Cádiz

Resultado de las elecciones en Málaga

Resultado de las elecciones en Jaén

Resultado de las elecciones en Sevilla

Resultado de las elecciones en Huelva

Resultado de las elecciones en Granada