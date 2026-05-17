Las personas que prefieren pagar en efectivo antes que con tarjeta tienen estas características, según la psicología

Expertos en psicología se han pronunciado sobre las características de las personas que prefieren pagar en efectivo. Esta rara avis a día de hoy sigue sucediendo principalmente en personas de más edad, que siguen recurriendo al pago en metálico cuando acuden a restaurantes u otros comercios. Ahora, voces autorizadas en la materia han informado sobre los rasgos de estos españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que prefieren pagar en efectivo y un estudio que lo relaciona con el «dolor de pagar».

Pagar en efectivo es un clásico de la vida que poco a poco va quedando en desuso ante la llegada de las nuevas tecnologías y los pagos con distintos dispositivos, como puede ser la tarjeta de crédito, teléfono móvil o hasta relojes inteligentes. Aun así, el Banco de España informó recientemente en un informe sobre los hábitos de los españoles que el pago en efectivo sigue siendo el principal método de pago por los españoles, aunque su uso ha disminuido respecto al año 2024.

Según informó el BCE, el 57% de los consumidores españoles sigue utilizando el efectivo como medio de pago en sus compras en establecimientos físicos y un 55% de la ciudadanía lo utiliza a diario para todo tipo de pagos. Lógicamente, este porcentaje ha caído drásticamente en los últimos años y sólo las personas de más edad salvan las estadísticas de un método de pago que está pasando de moda ante la sobreinformación de los gobiernos, que están haciendo una clara apuesta por el pago vía dispositivo electrónico.

La psicología y el arte de pagar en efectivo

Esto es un clásico de las reuniones entre españoles a día de hoy: una cuenta entre varias personas que se paga con el teléfono móvil o con envíos de Bizum de una persona a otra. Ahora, varios expertos en psicología se han pronunciado sobre el rara avis entre los jóvenes que consiste en pagar en metálico una cuenta en un bar u otro establecimiento. ¿Qué tiene de especial una persona que paga una cuenta con metálico? Los expertos han dado respuestas a esta pregunta.

Este tema pone el foco en que el dinero físico activa mecanismos mentales que hacen que tenga más valor el hecho de pagar. Expertos en psicología apuntan a que este «dolor de pagar» en efectivo hará que los ciudadanos sean más racionales y cautelosos en cada compra. Un estudio publicado en la página web Neuromarketing.co ha dado con la clave: cuando pagamos con efectivo, activamos una parte del cerebro que también se activa cuando sentimos dolor.

El líder de este estudio es el investigador George Loewenstein, que deja claro que este dolor está vinculado por el dinero y también por el contexto en el que se gastan estas cantidades. Los expertos también ponen de manifiesto que este dolor al pagar en efectivo se relaciona con una sensación de pérdida que es propia de las personas conservadoras, que pueden tener una mayor capacidad de ahorro porque buscan un orden y estabilidad.

Así que la conclusión que saca este estudio es que las personas que prefieren pagar en efectivo tienen características más conservadoras porque aprecian más el orden, estabilidad, racionalidad y generan un sentimiento de dolor al pagar, lo que les hace pagar en metálico para tener la situación bajo control y poder generar un mayor ahorro.

«La investigación original de 2007 mostró que comprar algo puede hacer que los centros del dolor en tu cerebro se enciendan», dice este estudio que deja claro que: «Cada innovación en la tecnología de pago, desde las tarjetas de crédito hasta los pagos sin contacto y las carteras móviles, ha encontrado nuevas formas de reducir el dolor que sentimos al gastar dinero. Para las empresas, eso es una oportunidad. Para los consumidores, es una trampa que requiere un esfuerzo consciente para evitar».