Hoy, 17 de mayo de 2026, en toda la provincia de Bilbao se anticipan cielos mayormente nublados con lluvias débiles a moderadas, que darán tregua al principio y al final del día. Habrá brumas y nieblas matinales y nocturnas en el interior, aunque poco probables en Bizkaia. Las temperaturas mínimas sufrirán ligeros cambios, mientras que las máximas irán en ascenso. Un viento flojo variable, que se tornará noroeste en horas centrales, complementará el panorama. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias con viento fresco

Las nubes cubrirán el cielo de Bilbao a lo largo de todo el día, como un manto gris que se despliega silenciosamente. Este 18 de octubre se siente la inminente llegada de la lluvia, que no dará respiro ni a primera hora ni en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de la mañana y el máximo de 18 por la tarde, pero la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en esas primeras horas.

A medida que avance la jornada, el viento del norte soplará suavemente, con ráfagas moderadas que mantendrán el aire fresco. La humedad relativa, que alcanzará niveles altos, otorgará un toque pesado al ambiente, mientras que el sol se asoma tímidamente a las 6:46, solo para retirarse tras un día gris a las 21:30. A pesar de la intensa probabilidad de lluvia, hay un leve margen para que el día se tiña de momentos menos lluviosos, brindando una pausa en este ciclo incesante de chubascos.

Nublados y lluvias intensas a la vista en Baracaldo

Baracaldo se despierta entre nubes ominosas, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Las calles aún reposan bajo la bruma de la mañana, mientras gotas tímidas comienzan a caer, presagiando un cielo sombrío que se intensificará a medida que avanza el día. Hasta mediodía, las temperaturas apenas superarán los 10 grados, con una sensación térmica que no dará tregua.

A medida que se acerca la tarde, la probabilidad de lluvias se eleva al 100%, acompañada de ráfagas de viento que podrían llegar a ser intensas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados, pero la humedad, que superará el 85%, puede resultar agobiante. Es un día para llevar paraguas y no olvidar un abrigo ligero.

Guecho: cielo cubierto y lluvia esperada

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una sensación térmica que, aunque se situará en torno a los 11 grados, puede hacer sentir un poco más de frío. La probabilidad de lluvia es del 100% durante la mañana, por lo que es crucial salir con paraguas. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 17 grados, pero la humedad, que podría llegar hasta el 85%, hará que el ambiente se sienta pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 95% en la tarde-noche. El viento soplará suave desde el norte a unos 5 km/h, sin causar molestias y se espera un mayor riesgo de lluvia hacia el final del día. Desde las 6:46 de la mañana hasta las 21:31 de la noche, Guecho tendrá más de 14 horas de luz, aunque será un día fresco y húmedo.

Santurce: cielo nublado y ambiente tranquilo

La jornada se presenta con un cielo mayormente nublado y temperaturas alrededor de los 17 grados durante el día. Aunque hay una alta probabilidad de lluvia, el tiempo se mantendrá relativamente estable, con vientos suaves que no superan los 5 km/h.

Un buen momento para disfrutar de un paseo, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades cotidianas. Un paraguas a mano y a disfrutar del día en la ciudad.

Cielo gris y lluvias a la vista en Basauri

Esta jornada en Basauri nos espera con un cielo mayormente cubierto y una alta probabilidad de lluvia, que se manifestará especialmente desde la madrugada hasta la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados, ofreciendo un ambiente fresco, aunque algo húmedo, por lo que será recomendable llevar un abrigo ligero.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el cielo mantendrá un gris constante, con las lluvias por abrirse en cualquier momento. La sensación de frío podría intensificarse, así que se sugiere tener a mano un paraguas. Vístanse cómodamente y prepárense para un día muy húmedo en la localidad.