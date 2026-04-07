Jésica revela que Ábalos le daba dinero en efectivo: «Yo lo guardaba para gastarlo con él»

Jésica Rodríguez, ex pareja de José Luis Ábalos, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo que el ex ministro de Transportes le entregaba dinero en efectivo para sufragar sus «gastos» personales y que era él quien, en última instancia, pagaba todos sus gastos, incluido el alquiler del piso de Plaza de España en Madrid donde vivió entre 2019 y 2021.

La testigo, que dice que fue azafata de imagen, ha admitido además que nunca llegó a trabajar en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, donde fue contratada, y ha confirmado que Ábalos «estaba al tanto de todo». Su declaración ha sido una de las más esperadas del primer día del juicio por el caso Koldo, que se celebra desde este martes en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Jésica Rodríguez ha explicado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que entregó su currículum a Ineco tras una sugerencia de Ábalos, quien le recomendó que trabajara mientras estudiaba Odontología en la Universidad Complutense de Madrid «para cotizar porque en mi sector todos somos autónomos».

«Yo no sabía nada de Ineco, ni que era una empresa pública. Yo pensaba que era un amigo de José o de Koldo», ha declarado sobre Ineco, empresa dependiente del Ministerio de Transportes que entonces dirigía Ábalos.

La testigo ha reconocido que no realizó trabajo efectivo alguno. Según informó Ineco al Tribunal Supremo, Rodríguez percibió 34.422 euros entre marzo de 2019 y febrero de 2021. Además, estuvo contratada por Tragsatec entre marzo y septiembre de 2021, periodo en que cobró otros 9.500 euros.

Preguntada directamente por si Ábalos sabía que ella no acudía a trabajar, la testigo ha respondido con un rotundo «sí, claro». «El señor Ábalos estaba al tanto de todo», ha afirmado.

La versión de Rodríguez ha entrado en colisión con la ofrecida horas antes por Joseba García, hermano de Koldo, quien ha sostenido que no sabía si ella trabajaba mucho o poco porque no era su superior. «La conozco una vez que está en Ineco, ni la contraté ni solicité su contratación ni la conocía de nada», ha declarado Joseba. Rodríguez, en cambio, ha afirmado que Koldo le dijo expresamente que ella era empleada de Joseba: «Koldo me dijo que era su subordinada».

El piso de Plaza de España

Otro de los asuntos centrales de la declaración de Jésica Rodríguez ha sido el céntrico piso de Plaza de España cuyo alquiler, de unos 2.700 euros mensuales, sufragó un socio de Aldama, Luis Alberto Escolano.

La testigo ha admitido que no sabía con certeza quién pagaba la renta, pero que ella siempre lo atribuyó al entonces ministro y mano derecha de Pedro Sánchez. «Daba igual quién lo pagase, para mí siempre era el señor Ábalos quien lo pagaba», ha afirmado.

Ha relatado que en un momento dado dejaron de abonarse las mensualidades y la llamaron de la inmobiliaria advirtiéndole que debía irse. En ese contexto, el fiscal ha leído un mensaje que la testigo envió a Ábalos: «En esta mierda me has metido por el puto piso», a lo que ella ha respondido ante el tribunal con cierta cachaza: «Le podría haber dicho eso y muchas más cosas». La frase ha arrancado una sonrisa al ex ministro socialista, que ha buscado la mirada de Koldo García sin obtener respuesta.

La ex amante ministerial ha explicado que la relación sentimental con Ábalos duró de octubre de 2018 a noviembre de 2019, cuando él decidió «seguir su relación familiar de cara a la sociedad». El entonces ministro del PSOE, según ha declarado ella, «se sentía en deuda» con ella porque «no cumplió las promesas que me había hecho» y le había hecho cambiar su «estilo de vida». Por ese motivo, según su versión, continuó pagando sus gastos incluso después de la ruptura, incluida la matrícula universitaria.

Joseba y los sobres en Ferraz

En la sesión de mañana, Joseba García ha reconocido haber acudido en dos ocasiones a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero en metálico destinados a su hermano Koldo. «Ellos me decían dónde subir. Subo. Ella me dice: Aquí tienes. Entiendo que es dinero porque ella me dice que lo es, yo no abro sobres de otros, no soy un chismoso», ha explicado.