Los audios de Jésica tras ser enchufada por Ábalos: «Yo nunca he trabajado en horario»

«Yo nunca he trabajado en horario», así le exponía Jésica Rodríguez su situación laboral a Koldo García tras ser enchufada en Ineco gracias a ser la amante de José Luis Ábalos. La joven le trasladaba su malestar al estar una tercera persona preguntándole sobre su empleo por el que cobraba, pero en el que no hacía nada.

OKDIARIO ha accedido al sumario íntegro del caso Koldo en el que los investigadores atestiguan con pruebas cómo el ex ministro Ábalos enchufó a todas sus parejas en empresas públicas.

Una de estas es Jésica a quien, mediante la mediación de Koldo, consiguieron colocar en Ineco y posteriormente en Tragsatec, dos compañías dependientes del ministerio que lideraba José Luis Ábalos.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han intervenido el teléfono móvil de Koldo en el que han podido encontrar multitud de audios de Jésica en los que le expone su malestar en Ineco al pedirle, en un determinado momento, rendir cuentas sobre su trabajo.

A continuación, la transcripción de uno de estos audios: «Ultimamente están un poco estúpidos, me están haciendo mandar el parte todas las semanas, he tenido ya que pedir qué días quiero de vacaciones. Me dice es que ya hemos empezado con la semana de horario laboral de jornada de verano, muy bien Joseba, es que yo nunca he trabajado con una jornada de verano, entonces yo no he caído en que estamos en junio y hay ciertas cosas que me las tienes que decir, tío, es que no sé, yo me quedo un poco flipando».

Y prosigue: «La pava esta ahora quiere que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina, qué días voy a trabajar a la oficina, por qué no voy a trabajar a la oficina, que le verifique otra vez las vacaciones que he cogido y no sé qué más hay también en el mail».

Jésica, que en ese momento era la amante de Ábalos, le transmite así su preocupación al tener que aportar datos sobre su forma fake de hacer que trabajaba en Ineco. La joven le reclama a Koldo que le llame su hermano, Joseba García, que en teoría era su jefe en la empresa.

«Llevo esperando desde las cuatro y no me llama y es que pasa de llamarme, entonces yo te lo digo, a mí me la suda, porque yo no me voy a comer ningún marrón, a mí da igual, yo lo digo más que nada por vosotros. Yo intento hacer las cosas bien, pero claro yo no puedo decir una cosa o escribir una cosa que yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí, o si puedo decir que voy o si digo que no, yo tendría que poner lo que él me diga, porque yo no me puedo inventar algo que completamente desconozco», le dice Jésica a Koldo reclamándole que Joseba le proporcione información sobre su puesto de trabajo fake.

Jésica y su piso con Ábalos

Al margen de su contratación en Ineco, José Luis Ábalos también le proporcionó un piso de lujo a su amante. Tal y como se desprende del sumario del caso Koldo en posesión de este periódico, el ministro Ábalos se valió de su asesor para que le proporcionase una vivienda a Jésica.

Fue entonces cuando Koldo se puso en contacto con el constructor Alberto Escolano para encontrar una solución habitacional. Jésica visitó varios pisos y eligió una vivienda en Plaza de España, cuyo alquiler fue sufragado por Escolano, que llegó a pagar más de 80.000 euros por la vivienda.

El sumario revela cómo Jésica le decía a Koldo que «era su piso de novios» con Ábalos. En ese momento el ministro estaba casado. Jésica también se aseguró de que el contrato de alquiler fuera de al menos un año.

Cuando su relación con Ábalos empezó a tambalearse, Jésica empezó a recibir llamadas de que no se estaban efectuando los pagos. «No tengo ni puta idea de lo que está pasando», le decía Jésica a Koldo a la vez que le aseguraba que le habían puesto la cara colorada por morosa.

Jésica acabó abandonando la vivienda y Koldo zanjó el tema escribiendo: «Tres años de casa gratis». La Fiscalía Anticorrupción ve un claro delito de cohecho en esta dádiva.