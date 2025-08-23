El PP registra una iniciativa para prohibir indultos a condenados por terrorismo y corrupción

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado este sábado 23 de agosto que el PP ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para reformar la normativa que regula los indultos, con el objetivo de blindar el sistema constitucional y evitar que «ningún delincuente condenado por terrorismo, corrupción, ataques a la integridad territorial o delitos contra menores pueda beneficiarse de una medida de gracia». El PP registra así una iniciativa para prohibir indultos a condenados por terrorismo y corrupción.

Gamarra ha hecho estas declaraciones en la sede del PP de La Rioja, en Logroño, donde ha recalcado que la medida pretende garantizar que «estos delincuentes cumplan sus penas» y que «nuestro sistema constitucional no esté en manos de políticos sin principios ni moral».

Indignación por homenajes a ETA

La dirigente popular ha vinculado la propuesta a los homenajes y manifestaciones a favor de los presos de ETA celebrados en Bilbao, incluida la convocatoria de Sare. «Ayer se pudo ver cómo la indignidad tomó las calles, y eso, en una democracia, es una vergüenza», ha denunciado Gamarra.

Garantizar la dignidad de las víctimas

Cuca Gamarra ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por «anteponer el poder a la dignidad y protección de las víctimas del terrorismo» y por contar con «los testaferros de los terroristas» como socios.

«En una democracia plena, un Gobierno garantiza la dignidad de las víctimas del terrorismo y evita su humillación con todos los mecanismos a su alcance. En España, en manos de Bildu, esto no ocurre», ha afirmado.

La dirigente del PP acusó al Ejecutivo de bloquear reformas legales necesarias para que los jueces dispongan de herramientas eficaces que impidan actos de homenaje a terroristas. «Con tal de seguir en el poder, Sánchez ha entregado la memoria democrática de España a Bildu, y los demócratas por ahí no vamos a pasar», ha advertido.

Regeneración democrática

En el marco de la regeneración democrática, Gamarra defendió la derogación de la Ley de Memoria Democrática y la aprobación de normas que protejan el Estado de derecho frente a actos que «humillen a las víctimas del terrorismo» o «ensalcen a los terroristas».

Asimismo, ha destacado que la Proposición No de Ley registrada para reformar la ley del indulto es una de las medidas prioritarias del PP para evitar que «instrumentos que deberían servir a la dignidad se conviertan, en manos del sanchismo, en herramientas de indignidad». «Por aquí tiene que pasar la regeneración democrática», ha resaltado Gamarra.