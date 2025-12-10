María Corina Machado no viajará a Oslo para recibir el Nobel de la Paz

María Corina Machado no viajará a Oslo para recoger el Nobel de la Paz. Así lo ha confirmado el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken tras los rumores de si la heroína antichavista podría llegar o no a la capital de Noruega para recoger el galardón.

«Desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13:00 hoy, cuando comience la ceremonia», ha declarado Kristian Berg Harpviken, que ha informado de que finalmente será su hija, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio.

La presencia de la líder opositora venezolana en Oslo era una incógnita después de que el Instituto Nobel aplazara su rueda de prensa y, finalmente, la suspendiese horas después. La intención de María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, era viajar hasta Oslo. Allí la esperaban su madre, su hermana, su hija y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González.

Ésta iba a ser su primera aparición pública desde el 9 de enero de 2025, cuando lideró una marcha en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro.

Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, en la que sería su primera aparición pública desde enero pasado. Sin embargo, finalmente no será así.

Además de su familia, allí la esperaban también José Raúl Mulino, presidente de Panamá, y Javier Milei, presidente de Argentina. Asimismo, iba a viajar hasta la capital noruega el jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, así como el de Ecuador, Daniel Noboa.

Corina Machado aún vive en Venezuela y se mantiene oculta de las fuerzas chavistas, que han intentado arrestarla en varias ocasiones desde las últimas elecciones presidenciales, cuando Nicolás Maduro fraguó un fraude electoral para perpetuarse en el poder y arrebatar la victoria a Edmundo González.

El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre su «incansable esfuerzo» para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición «justa y pacífica» de «la dictadura a la democracia». El jurado determinó que Machado, a la que definió como «una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida», se ha visto «obligada a vivir escondida» y permanece dentro de Venezuela, «una decisión que ha inspirado a millones» de personas.