Dos trenes se estrellan en la ruta hacia Machu Pichu y dejan al menos un muerto y cerca de 80 heridos

Al menos una persona ha muerto y otras 78 han resultado heridas tras el choque frontal de dos trenes turísticos ocurrido este martes por la tarde en la ruta ferroviaria que conecta la región de Cuzco con el Parque Arqueológico de Machu Pichu, uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. El accidente tuvo lugar en el distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, en el sur de Perú.

El siniestro se produjo en un tramo de vía férrea estrecho y de difícil acceso, una zona sin carreteras cercanas y rodeada de geografía montañosa, lo que complicó seriamente las labores de rescate. En ese sector únicamente existe la línea ferroviaria, utilizada de forma intensiva por trenes turísticos que transportan a miles de visitantes nacionales y extranjeros cada día.

Los trenes implicados pertenecen a las compañías PeruRail e Inca Rail, las dos principales operadoras del servicio ferroviario hacia Machu Pichu. Por causas que aún se investigan, ambos ferrocarriles colisionaron de frente mientras circulaban en sentidos opuestos.

La víctima mortal es uno de los maquinistas, según ha podido confirmar las autoridades. Además, decenas de pasajeros sufrieron heridas de diversa consideración, desde contusiones leves hasta lesiones que requirieron atención hospitalaria urgente. Entre los afectados se encuentran turistas peruanos y extranjeros de distintas nacionalidades.

Debido a la imposibilidad de que los Servicios de Emergencia pudieran acceder a la zona del siniestro, los equipos de emergencia se vieron obligados a evacuar a los heridos utilizando la propia infraestructura ferroviaria. Los pasajeros lesionados fueron trasladados en tren hasta otras estaciones con mejores accesos, desde donde ambulancias los llevaron a hospitales y clínicas de la ciudad del Cuzco, situada a aproximadamente dos horas del lugar del accidente.

Por el momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú ha iniciado una investigación oficial para esclarecer las causas del choque y determinar posibles responsabilidades. De manera paralela, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha abierto diligencias para verificar si ambas empresas ferroviarias cumplen con los seguros obligatorios por accidentes, así como con la atención oportuna a los pasajeros afectados.

Además, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluida una posible falla en la coordinación de la circulación ferroviaria, errores humanos o deficiencias en los protocolos de seguridad