Una de las 7 maravillas del mundo se traslada a Madrid y es algo nunca visto

Machu Picchu, la legendaria ciudadela del Imperio Inca, es una de las 7 Maravillas del Mundo. Ahora, gracias a la innovación tecnológica, es posible recorrer sus templos, plazas y terrazas sin salir de Madrid. «Machu Picchu: Viaje a la Ciudad Perdida» es una experiencia de realidad virtual que transporta a los visitantes 450 años atrás, al corazón del antiguo Imperio Inca.

Desarrollada tras cinco años de trabajo por un equipo internacional de expertos en modelado 3D, esta recreación permite explorar la ciudadela de una forma única. Cada piedra, cada cumbre y cada templo se han capturado digitalmente mediante drones, tecnología LiDAR y fotogrametría, gracias al acceso exclusivo que los organizadores obtuvieron durante el cierre de Machu Picchu por la pandemia. Además, historiadores incas de primer nivel han asesorado cada detalle para que los visitantes disfruten de una experiencia fiel a la realidad histórica y arqueológica.

‘Machu Picchu: Viaje a la Ciudad Perdida’

«La experiencia»Machu Picchu: Viaje a la Ciudad Perdida», te transporta 450 años atrás al corazón del antiguo Imperio Inca en una impresionante experiencia de realidad virtual. Escalarás las sobrecogedoras cumbres de los Andes, recorrerás el Templo del Sol, caminarás por sus icónicas terrazas y descubrirás los secretos de esta enigmática ciudadela. Tras cinco años de desarrollo, esta innovadora recreación creada por los mejores especialistas en modelado 3D del mundo te permitirá explorar esta Maravilla del Mundo como nunca antes».

Lo que hace especial esta experiencia no es sólo la calidad visual de la reconstrucción, sino la libertad de exploración que ofrece. Los visitantes pueden moverse a su ritmo por Machu Picchu, recorrer el Templo del Sol, caminar por las icónicas terrazas agrícolas y contemplar los imponentes paisajes de los Andes.

La experiencia cuenta además con un guía muy especial: TERI, un simpático robot que acompaña a los visitantes durante toda la expedición y ofrece información detallada sobre templos, estructuras y paisajes, haciendo la visita más interactiva y educativa.

Además, la visita inmersiva ofrece momentos únicos que no se pueden replicar en un viaje físico: sobrevolar los Andes, caminar bajo las estrellas y explorar estructuras ocultas de Machu Picchu. La interacción multisensorial y la reconstrucción en 4D permiten sentir la atmósfera de la ciudadela.

Innovación tecnológica

La recreación de Machu Picchu combina tecnología VR de última generación con narrativa cinematográfica, creando un entorno inmersivo fascinante. Los visitantes se sienten parte del paisaje y la vida cotidiana de la ciudadela. Más de 50 ingenieros y especialistas han trabajado en esta experiencia, garantizando que cada detalle, desde la textura de las piedras hasta los efectos de luz natural, sea lo más fiel posible a la realidad histórica.

«Adéntrate en «Machu Picchu: Viaje a la Ciudad Perdida» y vive la legendaria ciudadela inca como nunca antes. Recorre este majestuoso enclave montañoso, explora las terrazas agrícolas, el Templo del Sol y otros restos icónicos mientras contemplas la belleza de los Andes a tu alrededor. Desarrollada junto a expertos arqueológicos de primer nivel, esta experiencia inmersiva de realidad virtual te ofrece una oportunidad única para conectar con la rica historia y los misterios de Machu Picchu. Tanto si eres un apasionado de la historia como si buscas una aventura inolvidable, consigue ya tus entradas y viaja en el tiempo hasta el corazón de los antiguos Andes».

Información práctica

Si quieres vivir la experiencia, adquirir las entradas es muy sencillo. La entrada general para adultos (18 años en adelante) tiene un precio de 14,40 €, mientras que la entrada reducida, pensada para niños de 10 a 17 años, estudiantes y personas mayores, cuesta 10,40 €. Además, si deseas visitar la exposición en grupo, existe un pack especial a 11,20 € por persona con un mínimo de cuatro entradas.

Fever Hub Madrid se encuentra en la Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 57. Puedes llegar en Metro, bajando en la estación Nuevos Ministerios (Líneas 6, 8 y 10), o utilizando autobuses urbanos como el 5, 7, 14, 27, 40, 126, 147, 149, 150, C1, C2, N22 y N24.

«Machu Picchu: Viaje a la Ciudad Perdida» es un viaje al corazón del Imperio Inca, una aventura multisensorial que combina historia, cultura y tecnología de última generación. Gracias a la combinación de reconstrucción 4D, realidad virtual inmersiva y narrativa cinematográfica, esta experiencia representa un hito en turismo virtual.