Ortells se activa: se busca extremo, zurdo y goleador, en este orden concreto. El Mallorca tiene muy marcada su prioridad en el mercado de fichajes y la idea es que el jugador que venga lo haga para partir como titular. Ya hay dos bajas seguras, las de Dani Rodríguez, que rescindió contrato, y de Marc Doménech, que como adelantó OKBALEARES ya está en Ceuta para cerrar su cesión con el equipo «caballa». Ahora hay que sustituirles con un futbolista que se pueda adaptar a la banda derecha, la posición más débil en ataque actualmente.

La principal preocupación de Arrasate es la poca capacidad goleadora del equipo. Más allá de Muriqi, autor de nueve tantos, el resto de delanteros apenas han aportado nada positivo en cuanto a eficacia ante la red adversaria. Abdón y Virgili están a cero, al igual que Llabrés, Asano lleva un gol y Mateo Joseph ha conseguido dos, ambos en el mismo partido ante el Sevilla. De hecho, el segundo pichichi del Mallorca, con la primera vuelta casi concluida, es el portugués Samú Costa, un centrocampista, que ha anotado tres dianas.

En este escenario está claro lo que hace falta, y en ello está la dirección deportiva. La prioridad es un jugador que se adapte al extremo derecho, pero que sea zurdo para jugar a pierna cambiada y permitir así que desdoble el lateral derecho. Ante todo, sin embargo, la principal cualidad que debe tener ese futbolista es el gol, ya que lo que se busca es alguien que pueda complementar en esa función a Vedat Muriqi.

Si llega ese jugador Mateo Joseph va a pasar a ejercer de nuevo como delantero abandonando la banda porque la idea es que el que venga lo haga para ser titular. En este escenario el jugador que más gusta, con muchísima diferencia, es el sueco Roony Bardghji, pero parece imposible que el Barça vaya a cederlo en enero porque tampoco tiene demasiadas alternativas.