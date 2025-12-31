2025 acaba con una operación relámpago. El Mallorca cede a Marc Doménech al Ceuta hasta junio para que el delantero mallorquín, que cumplió 19 años este pasado mes de diciembre, tenga la oportunidad de jugar con asiduidad cada semana. Será una cesión simple, sin opción de compra, y el jugador viajará mañana mismo hacia la capital ceutí. Es la segunda baja de la plantilla, tras la de Dani Rodríguez.

Marc Doménech ha participado este año en nueve partidos, siete de Liga y dos de Copa, con un total de 303 minutos en los que lo más destacado fue la asistencia que le dio a Mateu Morey en la segunda jornada y que supuso el gol del empate ante el Celta en Son Moix. Poco a poco ha ido perdiendo protagonismo y, tras la llegada de Virgili, su papel ha sido muy secundario.

En este escenario, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico han decidido que lo mejor para él era que saliera para tener la posibilidad de acumular minutos y experiencia y el Ceuta, uno de los equipos revelación de la temporada en Segunda División, clasificado en novena posición, a tan sólo un punto de los puestos de play off.

El Mallorca confía en que Marc aproveche la oportunidad y vuelva fortalecido, y por eso no se ha incluido ninguna opción de compra en el acuerdo, ya que entra en los planes de Arrasate de cara a la próxima temporada, en la que se cree que ya estará mucho más maduro gracias a la experiencia adquirida en Ceuta. Ahora todo depende del jugador, que cae en un equipo ideal para poder explotar sus indiscutibles condiciones.