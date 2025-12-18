El Mallorca hará hoy oficial el adiós de Dani Rodríguez, que tal y como estaba cantado desde hacía muchas semanas abandonará el club de cara a la segunda vuelta del Campeonato a fin de poder fichar por otro equipo cuanto antes. A cambio el jugador renuncia a gran parte de su salario y se ve obligado a firmar una cláusula de confidencialidad que le ha impuesto Alfonso Díaz.

El jugador gallego pone así punto y final a una etapa de siete temporadas y media en el Mallorca que arrancó en el verano de 2018, cuando llegó procedente del Albacete con la carta de libertad. Dani se marcha como el séptimo futbolista con más partidos en la historia del club y lo hace por la puerta de atrás tras no haber podido reconducir el enfrentamiento abierto con el entrenador tras los dos mensajes que escribió en Instagram al no haber participado en el partido de la tercera jornada ante el Real Madrid, aunque en realidad hay más cosas en este enfrentamiento que aún no han salido a la luz.

Dani pidió perdón al entrenador y a sus compañeros y siguió entrenando, pero no hubo forma de volver a las convocatorias, lo que ha llevado al futbolista, que conservaba la esperanza de ir convocado ante el Numancia en Copa del Rey, a pedirle a su representante que forzara su salida.

El Mallorca ha aceptado darle la baja a Dani Rodríguez, que a cambio ha tenido que renunciar a parte de su salario y ha tenido que aceptar la imposición de una cláusula de confidencialidad, algo que no es demasiado habitual, y que revela muy a las claras que aquí hay más cerca de la que arde.

La salida de Dani Rodríguez, que se hará oficial a falta de 24 horas para el último partido del año, dejará una licencia libre para ser ocupada en el mercado de enero con un jugador de banda, tal y como ha solicitado el entrenador.