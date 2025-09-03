El Mallorca suspende de empleo y sueldo a Dani Rodríguez por su rajada contra Arrasate

El Real Mallorca ha suspendido de empleo y sueldo a su jugador y uno de los capitanes del equipo, Dani Rodríguez, tras su polémica publicación en Instagram en la que cargó contra Jagoba Arrasate por su suplencia en el partido contra el Real Madrid. El club también le ha retirado la capitanía.

El centrocampista de Betanzos se quejó de que Jan Virgili jugara por delante de él en el Santiago Bernabéu. «Manda un mensaje horrible al vestuario», afirmó el jugador, que no se cortó al afirmar, dirigiéndose a su entrenador, que «lo que no puedo aceptar es la falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación».

Tras esto, el Mallorca ha tomado esta valiente decisión con el objetivo de zanjar la polémica.