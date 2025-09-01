Dani Rodríguez vuelve a cargar contra Arrasate

Más leña al fuego. Dani Rodríguez vuelve a cargar contra Jagoba Arrasate con un comunicado explosivo que el jugador ha publicado en sus redes sociales en el que se queja de que Jan Virgili jugara por delante de él en el Santiago Bernabéu. «Manda un mensaje horrible al vestuario», afirma el jugador, que no se corta al afirmar, dirigiéndose a su entrenador, que «lo que no puedo aceptar es la falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación».

Éste es el comunicado íntegro de Dani Rodríguez:

«Me veo en la obligación de aclarar lo sucedido para que no haya malas interpretaciones, especialmente por el mal rato que está pasando mi familia. Mi enfado no tuvo nada que ver con que mis hijos no pudieran verme jugar, ni creo tener más derecho que nadie por ese motivo. A mí no me molesta no jugar; es algo a lo que estoy acostumbrado después de toda una carrera.

Entiendo y respeto profundamente que las decisiones de quién juega corresponden única y exclusivamente al entrenador. Son su responsabilidad y siempre las acato.

Lo que no puedo aceptar es la falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación. Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega, poniendo siempre al club por encima de todo.

Ojalá Jan triunfe aquí y entre todos podamos ayudarle. Pero que algo así ocurra manda un mensaje horrible al vestuario: da igual el trabajo, la entrega o la lealtad. Eso es lo que me enfadó.

Debido a todos estos años y al cariño inmenso que le tengo a este club y a su gente, a veces esa frustración la gestiono de una manera equivocada. Sé que no debí hacerlo público, pero en ese momento, la pasión pudo más que la razón. No pude controlar esa frustración y reaccioné asi; fue un pensamiento en alto, visceral, nacido del amor por estos colores.

Puede que mi reacción no fuera la acertada, pero surgió desde la pasión y la frustración de no recibir ninguna explicación o comunicación al respecto. No había otra intención. Que quede claro: este es el club de mi vida. Siempre he dado y daré el máximo por esta camiseta. Solo pido que se respete ese mismo compromiso. El sábado, ese respeto no estuvo ahí.

Siempre con vosotros».