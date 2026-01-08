Los premios literarios Ciutat de Palma duplican la participación al dispararse las obras en español: de las 700 propuestas presentadas el año pasado entre novela y poesía se ha pasado este año a 1.626.

En catalán también ha subido la participación y el número de obras presentadas: de 96 en la edición de 2025 a 205 el presente año en unos galardones que se entregarán el próximo 20 de enero, coincidiendo con la festividad patronal de Sant Sebastià.

En concreto, al premio Llorenç Villalonga de novela en catalán optan 88 obras; al Camilo José Cela de novela en castellano, 733; al Joan Alcover de poesía en catalán, 117 y al que más, como suele suceder al Rubén Darío de poesía en español, 893.

Se trata de la tercera edición en la que los premios Ciutat de Palma son bilingües tras la apuesta por la convivencia del español y catalán en estos galardones literarios donde los ocho años que gobernó la izquierda en Palma las dos pasadas legislaturas era exclusivamente en catalán.

En relación con la procedencia de los textos, cabe resaltar la participación, en el caso de los premios de novela y poesía en catalán, de un número destacado de originales enviados desde otros países.

Concretamente, cinco ejemplares que toman parte en el certamen Llorenç Villalonga han sido remitidos desde Argentina; dos desde Brasil, y el resto proceden de Andorra, Bolivia, Colombia y México.

Por lo que respecta al premio Joan Alcover, cinco textos han sido enviados desde Colombia; 4, desde Argentina; 2, desde Alemania, y los restantes, desde Brasil, Chile, Mozambique, Cuba, Ecuador, Suiza, Uruguay y Venezuela.

En cuanto a las modalidades literarias en castellano, Argentina encabeza las cifras de participación internacional del premio Camilo José Cela de novela, con 101 originales. Siguen, a una distancia considerable, Colombia (38), México (25), Chile (13), Estados Unidos (10), Ecuador (9), Venezuela (8), Perú (8), Cuba (7), Brasil (4), Italia (4), Bélgica (3), Portugal (3), Suiza (3), Reino Unido (3), Uruguay (3), Bolivia (2), Francia (2), y, con una obra cada país, Austria, Canadá, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras y Paraguay.

Por último, el premio Rubén Darío de poesía en castellano ha registrado la participación de 71 obras provenientes de Argentina; otros 39, de México; 36, de Colombia, y el resto de obras según la siguiente distribución: Chile (27), Cuba (20), Estados Unidos (17), Venezuela (14), Ecuador (12), Perú (12), Uruguay (10), Francia (5), Alemania (4), Brasil (4), El Salvador (3), Italia (3), Nicaragua (3), Puerto Rico (3), Panamá (2), Bolivia (2), Canadá (2), Irlanda (2), Suecia (2), Reino Unido (2), y, con un original, Bélgica, Comoras, Costa Rica, Dinamarca, Guatemala, Honduras, Hungría, Mozambique y Paraguay.

En relación al resto de premios convocados dentro de la presente edición de la convocatoria, los datos de admisión presentan los siguientes registros: premio Antoni Gelabert de artes visuales, 913 obras; Ciutat de Palma de cómic:, 57; Miquel dels Sants Oliver de periodismo, 15 trabajos; Maria Forteza de audiovisuales modalidad documental, 18 trabajos; Maria Forteza de audiovisuales modalidad cortometraje, 15; Bonet de Sant Pere de música, 8: Margaluz de artes escénicas, 20 y Montserrat Casas de investigación, 21.