Los separatistas de Més boicotearán los premios literarios Ciutat de Palma por admitir obras en español

Los separatistas de Més boicotearán los premios literarios Ciutat de Palma por permitir que escritores en lengua española puedan concurrir a estos galardones junto a los que escriben en catalán, y por ello, esta formación política ha anunciado que no asistirá a la gala de proclamación y entrega del próximo 20 de enero, con motivo de las fiestas de Sant Sebastià, patrón de Palma.

Después de ocho años de gobiernos de coalición en el Ayuntamiento de Palma de socialistas, independentistas de Més y Podemos, donde sólo permitían participar en estos galardones a los escritores que usaran la lengua catalana, el nuevo gobierno municipal del PP, ha recuperado el bilingüismo con premios en catalán y castellano en novela y poesía, algo que no es del agrado de los partidos del anterior gobierno municipal, hoy en las filas de la oposición.

Por ello los secesionistas de Més han anunciado que ningún representante de la formación acudirá el próximo sábado 20 de enero a la gala de proclamación y entrega de los premios Ciutat de Palma.

En un comunicado, la formación independentista ha argumentado su ausencia en «la decisión del PP de convertirlos en bilingües», lo que para la portavoz de Més, Neus Truyol, es «volver a la crispación de épocas pasadas»,

El regidor de este partido Miquel Àngel Contreras ha asegurado que desde su creación, los galardones han sido un referente en cuanto a la defensa del catalán y la divulgación de la creación literaria en la lengua propia, si bien eran bilingües desde su nacimiento en 1955. Sólo con la irrupción de partidos separatistas como Més y su alianza con el PSOE en el gobierno municipal, a partir de la pasada década, se erradicó el español.

Para Contreras con la vuelta al bilingüismo aprobada por el primer edil palmesano, Jaime Martínez, «el alcalde ha vuelto a la crispación generada por sus predecesores, cuando ya existen centenares de premios similares en lengua castellana a escala estatal e internacional», ha añadido Contreras.

El edil ha lamentado que el PP haya roto el consenso en esta materia y en contra de la opinión del sector y de los propios escritores, por su «enfermiza obsesión» por politizar e instrumentalizar cualquier cuestión desde el anticatalanismo.

Por ello el partido ha denunciado que no asistirá a la gala de los Ciutat de Palma, pero en cambio sí que estará el próximo 18 de enero a la celebración alternativa en Can Alcover Lectures per la llengua: per uns Premis Ciutat de Palma en català, que ha convocado entidades separatistas catalanas como la Asociación de Escritores en Lengua Catalana, la Obra Cultural Balear (OCB) y el PEN Català.

Pese a este boicot de los separatistas de Més, los escritores poetas y novelistas en lengua catalana han participado igual que en ediciones en estos galardones literarios, e incluso, hay más participación que en la edición del año pasado en el premio Joan Alcover de poesía en catalán: 119 obras frente a las 111 de 2022.

En cuanto al premio de novela en catalán Llorenç Villalonga que el año pasado quedó desierto por la escasa calidad de los trabajos presentados, optan al mismo 43 escritores frente a los 68 de 2022, mientras al Camilo José Cela de novela en castellano son 647 y al Rubén Darío de poesía 943.

Las obras y propuestas culturales y artísticas presentadas a concurso en la nueva edición de los premios Ciutat de Palma duplican, sumando cada una de las modalidades, el número de participantes del año pasado.

Concretamente, el proceso de inscripción de la convocatoria de 2023 acoge un total de 2.628 trabajos, muy por encima de la cifra de 1.173 de la edición anterior. En buena medida, este incremento de obras sometidas a la consideración de los jurados calificadores tiene que ver con la incorporación de dos nuevas modalidades: los premios de novela y de poesía en lengua castellana, que no formaron parte de la convocatoria de 2022.