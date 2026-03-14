Carlos Alcaraz – Medvedev en directo online | A qué hora es y dónde ver las semifinales de Indian Wells hoy gratis en vivo
Sigue en directo la semifinal de Indian Wells entre Alcaraz y Medvedev
Se posa Alcaraz en sus quintas semifinales consecutivas de Indian Wells, esta vez ante Medvedev. El dominio del murciano en este inicio de temporada no admite discusión. Hasta ahora, ningún rival ha logrado ponerlo realmente en aprietos sobre la pista. El tenista murciano cuenta por victorias los 16 partidos que ha disputado y apenas ha cedido cinco de los 44 sets que ha disputado en lo que va de curso.
Un rendimiento que le ha permitido levantar los títulos del Open de Australia y del ATP 500 de Doha, además de alcanzar las semifinales en Indian Wells. A Alcaraz le espera ahora Medvedev. Una sorpresa la llegada del ruso a la antesala de la final. Es Medvedev un tenista perdido entre las generaciones. Le tocó convivir primero con el final del Big Three —Nadal, Federer y Djokovic— y ahora con el duopolio que forman Sinner y Alcaraz. Y por el camino se ha diluido. Apenas un Grand Slam ganado, el US Open 2021.
Y desde entonces únicamente se ha posado en tres finales de un grande. Las tres en Australia y las tres salieron cruz. Este jueves, en Indian Wells, Medvedev espera que le salga cara ante Alcaraz. «Ahora mismo siento que estoy jugando un tenis excelente. No quiero sacar conclusiones precipitadas diciendo que es el mejor tenis de mi vida, pero el hecho de que la cancha aquí esté algo más rápida y que las bolas sean diferentes, hace que piense que estoy ante una gran oportunidad para mostrar mi mejor rendimiento ante Carlos. Sé que es el rival más duro posible y que necesitaré dar lo mejor de mí para ganar», aseguró el ruso.
Alcaraz atormenta a Medvedev
En 2026 y a sus 30 primaveras, Medvedev busca reencontrarse con su versión del pasado tras varios años de caída. En 2025 únicamente ganó un partido en todos los Grand Slams. Fue en Australia; en el resto cayó en primera ronda. Este curso no dista mucho. Cayó en cuarta ronda de Australia ante el joven Tien.
Sucumbió en su debut en Róterdam; fue apeado por el inestable Tsitsipas en segunda ronda de Qatar y ganó el ATP 500 de Dubai por la retirada de Griekspoor en la final. El vuelo de Medvedev en Indian Wells es más alto, aunque se posa en semifinales con Alcaraz, invencible en lo que va de 2026 y dominador del cara a cara particular con seis victorias murcianas por dos del ruso. Alcaraz atormenta a Medvedev.
Alcaraz gana el sorteo y Medvedev empieza al saque
Ya pelotean ambos tenistas sobre la pista. Últimos prolegómenos antes de que inicie el partido. Comenzará sacando el ruso, Carlitos iniciará al resto, lo que le gusta.
Con Medveved empezó todo
Alcaraz ganó uno de los títulos más importantes de su carrera deportiva ante Medvedev en este mismo escenario. Fue en el lejano 2023 cuando jugaron la final de Indian Wells que se llevó el murciano por 6-3 y 6-2. Aquello fue un baño de confianza que precedió grandes resultados.
El cara a cara de Alcaraz con Medvedev
Alcaraz se ha cruzado en ocho ocasiones en su carrera con el ruso Medvedev. El balance es favorable para el español por 6-2. La última ocasión en la que se vieron las caras fue en el ATP 500 de Beijing con victoria para el murciano por 7-5 y 6-3.
Sinner espera a Alcaraz
Jannik Sinner venció por 6-2 y 6-4 a Zvrev en una semifinal en la que el italiano volvió a demostrar que está a un nivel espectacular. Carlitos ha tomado buena nota de lo que le esperaría en una hipotética contienda este domingo.
Alcaraz y Medvedev pelean por un puesto en la final de Indian Wells
Buenas noches, sean bienvenidos a la retransmisión de la semifinal entre Alcaraz y Medvedev en Indian Wells. Se juega después de la primera, la que ha ganado Sinner a Zverev por la vía rápida.
(0-1)
Medvedev se lleva el primer juego
Poca opción ha dado el ruso. Buen servicio con saques abiertos. Llegó a situarse 0-40 arriba y estuvo cerca de perder la ventaja después de dos puntos de Alcaraz. La derecha del murciano se fue lejos y finalmente Medvedev retuvo su servicio.