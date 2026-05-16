Nuboso o cubierto se presenta el día en toda la provincia, con lluvias débiles y dispersas en el sur de Álava. Las temperaturas se mantienen estables, pero se prevé un ligero aumento de las máximas en Araba y el extremo occidental de Bizkaia. El viento soplará de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, amainando hacia flojo al final de la tarde. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubosidad y chubascos a lo largo del día

A medida que el día se despereza en Bilbao, el cielo se presenta cubierto, como un lienzo gris preparado para recibir una paleta de lluvia abundante. La jornada de hoy promete un ambiente pesado, con nubosidad que sugiere la inminente llegada de chubascos tanto por la mañana como por la tarde. La temperatura se mantendrá entre los 8 y 18 grados y a pesar de la frescura, la sensación térmica podría llegar a ser notablemente más cálida en algunos momentos, aunque siempre enmarcada por la humedad elevada que nos acompaña.

El viento, soplando con una brisa que alcanza los 15 km/h desde dirección oeste, aportará un ligero movimiento a las nubes, pero también un toque fresco al ambiente. Pasadas las seis y media, el sol se asomará tímidamente, aunque la luz solar será eclipsada por el manto nublado. Al caer la noche, la temperatura descenderá, dejando un aire invernal que recordará a los bilbaínos que el verano aún está a la vuelta de la esquina, mientras el cielo sigue presumiendo de sus tonos grisáceos.

Ambiente inestable con lluvias y viento en Baracaldo

La jornada en Baracaldo se presenta cargada de nubes amenazantes que anticipan un ambiente inestable. Con el viento soplando con fuerza y una sensación de frescura en el aire, el día comienza envuelto en un manto de inquietud que invita a prepararse para lo inesperado. A medida que avanza la mañana, se esperan lluvias inminentes que sumarán la máxima probabilidad, dejando el cielo sombrío y la temperatura comenzando en un fresco 9 grados.

El contraste se hace evidente durante la tarde, donde la temperatura alcanzará su punto más cálido en 18 grados, pero no sin antes lidiar con una elevada humedad que superará el 90%. Con rachas que podrían superar los 30 km/h, el viento reforzará la necesidad de abrigo. Por tanto, ¡es recomendable no olvidar el paraguas y abrigarse bien si se sale de casa!

Guecho: cielo nublado y lluvia esperada

La jornada comienza con un cielo cubierto que invita a prepararse para un día lluvioso, ya que la probabilidad de lluvia alcanza el 100% desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10°C y 17°C, con una sensación térmica máxima del mismo valor. A medida que avance la mañana, el viento del oeste soplará suavemente a 15 km/h, aunque se registrarán ráfagas que pueden alcanzar los 6 km/h, lo que añade un leve frescor al ambiente.

Por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia baja ligeramente al 75%, aún será un día húmedo con una humedad relativa máxima del 85%, creando un ambiente pesado. El cielo seguirá mayormente cubierto, pero con intervalos que permitirán ver algunos claros. Con la puesta de sol a las 21:30, los habitantes de Guecho podrán disfrutar de unas 14 horas de luz, aunque se recomienda llevar paraguas si se tiene previsto salir.

Santurce: ambiente templado y nubes dispersas

Las condiciones en Santurce se presentan con un tiempo mayormente templado y algo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 17 grados. Aunque hay posibilidades de lluvia, el viento suave permitirá disfrutar de la jornada sin mayores inconvenientes.

Este es un día ideal para pasear por el vecindario o realizar actividades al aire libre, aprovechando los momentos de calma. La atmósfera tranquila invita a disfrutar de un agradable tiempo con familiares o amigos.

Cielos cubiertos y probabilidad de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad en el ambiente, donde las temperaturas rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, se intensificará la probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17 grados. Para quienes planeen salir, es recomendable llevar un paraguas y una chaqueta ligera, ya que el viento también soplará con brusquedad, especialmente hacia la tarde-noche.