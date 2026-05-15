Qué supermercados abren en Madrid hoy 15 mayo por San Isidro: horario de Lidl, Alcampo, Dia, Mercadona, Carrefour…

Madrid despierta hoy de fiesta ya que se celebra San Isidro y, como suele pasar cada 15 de mayo, la ciudad cambia de ritmo durante todo el día, e incluso el fin de semana ya que al ser viernes, se produce un puente de tres días. Es normal que muchos aprovechen entonces, para irse fuera de escapada, pero también puede darse el caso de que tengas pensado ir de compras o que veas que te falta algo y deseas saber cuál es el horario de los supermercados en Madrid por el día de San Isidro, o de hecho, cuáles vamos a poder encontrar abiertos.

Puede que en fines de semana largos como este, muchos quieran salir fuera de la ciudad o incluso de la comunidad, pero también es cierto que otros muchos aprovecharán para intentar hacer una compra grande, o quizá olvidaron comprar ayer jueves y desean aprovechar el festivo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todas las cadenas funcionan igual cuando llega un festivo local como es San Isidro. Algunas mantienen parte de sus establecimientos abiertos, otras reducen horario y algunas prefieren cerrar completamente durante todo el día. Incluso dentro de una misma marca puede haber diferencias dependiendo del barrio o del tipo de tienda. Por eso conviene revisar bien cómo funcionarán Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Dia o Ahorramás durante este San Isidro 2026, sobre todo si no quieres encontrarte las puertas bajadas justo cuando necesitas hacer la compra para el fin de semana.

Mercadona

Mercadona fiel a su política con respecto a sus horarios, tendrá cerradas sus tiendas de Madrid durante hoy viernes 15 de mayo ya que es festivo y como sabemos cierra domingos y festivos. Eso sí, el cierre no afectará a toda la Comunidad de Madrid. En varios municipios cercanos sí habrá supermercados Mercadona abiertos porque San Isidro únicamente es festivo local en la capital y en algunos municipios. Por eso algunas personas aprovechan para desplazarse a localidades cercanas donde las tiendas sí funcionarán con normalidad.

Mañana sábado 16 de mayo la situación volverá prácticamente a la normalidad. Los establecimientos abrirán en su horario habitual, desde las 9:00 hasta las 21:30. Y el domingo volverán a cerrar, como ocurre cada semana en la cadena valenciana.

Lidl

Lidl seguirá una estrategia distinta durante San Isidro 2026 y sí abrirá buena parte de sus establecimientos en Madrid capital. Eso sí, en muchos casos lo hará con horario reducido. La mayoría de tiendas previstas para abrir durante hoy viernes 15 de mayo funcionarán aproximadamente de 9:00 a 15:00, aunque la cadena recomienda consultar previamente el horario concreto de cada supermercado porque puede variar según la ubicación. Y durante el sábado los supermercados volverán a trabajar prácticamente con normalidad y el domingo algunas tiendas también abrirán dependiendo de la zona.

Dia

Dia funcionará de manera diferente dependiendo de cada establecimiento porque gran parte de sus supermercados trabajan bajo modelo de franquicia, eso quiere decir que cada establecimiento decide su horario, aunque en años anteriores, la mayoría de los supermercados Dia han abierto de 9:00 a 21:00 horas, mientras que otro han adelantado el cierre hasta las 15:00. Precisamente por esa flexibilidad, Dia suele ser una de las cadenas donde más cambios aparecen durante puentes y festivos locales como el de hoy. Lo más recomendable sigue siendo comprobar previamente el horario concreto de la tienda más cercana antes de desplazarse, especialmente en Madrid capital.

Carrefour

Carrefour volverá a dividir su funcionamiento entre hipermercados y supermercados pequeños. Los grandes centros Carrefour permanecerán cerrados durante este viernes festivo en Madrid capital, aunque muchos Carrefour Express y Carrefour Market sí abrirán. En estos casos, el horario más habitual será de 9:00 a 22:00, especialmente en tiendas urbanas y establecimientos más pequeños repartidos por distintos barrios de Madrid.

También seguirán funcionando algunos Carrefour 24 horas, que suelen convertirse en una de las alternativas más utilizadas durante los festivos cuando ya casi todo está cerrado.

Aldi

Aldi también es de los supermercados que mantendrá abiertas muchas de sus tiendas durante hoy viernes 15 de mayo. El horario previsto en la mayoría de establecimientos será de 10:00 a 21:00 horas, aunque algunos supermercados podrían aplicar pequeños cambios dependiendo de la zona concreta. A diferencia de otras cadenas, Aldi sí suele mantener también actividad durante buena parte de los domingos en Madrid. Por eso muchas personas terminan recurriendo a estas tiendas cuando ya encuentran cerrados otros supermercados habituales.

Alcampo

En el caso de Alcampo, parece que hará lo mismo que viene haciendo los últimos años y es que abrirá sus tiendas como si el de hoy, fuera otro viernes más. De este modo si tienes que ir a este supermercado podrás hacerlo con horario de 09:00 a 22:00 horas.

Ahorramás

Y por último tenemos Ahorramás y que, como otros, mantendrá abiertos sus establecimientos durante San Isidro 2026 con su horario habitual de 9:00 a 21:30 horas, algo que suele agradecer mucha gente que deja la compra para el último momento.