Fuegos artificiales por San Isidro 2026 en Madrid: cuándo son, horario y dónde ver

Las fiestas de San Isidro en Madrid se celebran esta semana con el gran día dedicado al patrón este mismo viernes 15 de mayo, y si bien ya estamos viviendo muchos momentos especiales, como los conciertos en la Pradera, las rosquillas, los claveles, la música en las calles o las familias pasando la tarde junto al Manzanares, uno de los mejores planes siguen siendo los fuegos artificiales de San Isidro de los que ya se sabe horario y dónde se celebran este año.

En concreto, tendremos que acercarnos a la Ermita del Santo y podremos ver como el mismo viernes, mucha gente ya busca sitio mucho antes de que comience el espectáculo. Algunos seguro que llevan sillas plegables, otros algo de cena, y otros simplemente querrán tener un hueco tranquilo desde el que mirar al cielo unos minutos y poder disfrutar de unos fuegos artificiales por San Isidro que son todo un clásico, pero que además no sólo vamos a poder disfrutar el 15 de mayo, sino también el domingo 17 de mayo y como colofón a las fiestas.

Cuándo son y a qué hora, los fuegos artificiales por San Isidro 2026

Madrid tendrá dos noches de fuegos artificiales durante las fiestas de San Isidro de este año. La primera será el 15 de mayo, coincidiendo con el día del patrón, mientras que la segunda llegará el domingo 17 como cierre final de toda la programación festiva.

Los dos espectáculos se celebrarán en la zona del Paseo de la Ermita del Santo, junto a la Pradera de San Isidro, donde cada año se concentra gran parte del ambiente de estas fiestas. Es habitual que desde bastante antes del comienzo ya haya gente sentada en el césped o paseando por los alrededores esperando el inicio de los fuegos. El castillo pirotécnico del viernes 15 arrancará a las 23:59 horas y ha sido creado expresamente para San Isidro 2026.

Dos días después, el domingo 17 de mayo, llegará el espectáculo de clausura, previsto para las 23:00 horas, con una propuesta diferente que pondrá el broche final a varios días de conciertos, verbenas y actividades en Madrid.

Dónde ver los fuegos de San Isidro en Madrid

El punto principal desde donde se lanzarán los fuegos será la zona del Paseo de la Ermita del Santo, 74. Como ocurre cada año, la Pradera de San Isidro será uno de los lugares con más público para seguir el espectáculo.

También suele llenarse bastante Madrid Río, especialmente en las zonas más cercanas al puente de San Isidro y los alrededores del río Manzanares. Hay quienes prefieren quedarse algo más alejados del núcleo principal porque se ve bastante bien y normalmente hay algo más de espacio. Para llegar en metro, la parada más cercana es Marqués de Vadillo, correspondiente a la línea 5. De todos modos, durante esas noches suele haber bastante movimiento de gente tanto antes como después de los fuegos.

Cómo será el castillo de fuegos del 15 de mayo

El castillo pirotécnico de la noche del 15 de mayo ha sido diseñado por Miguel Ángel Beltrán Sevilla, ganador del Sanfermin de Oro, uno de los premios más conocidos dentro del sector de los fuegos de autor en España.

Según la información facilitada por la organización, el espectáculo contará con 25 conjuntos pirotécnicos diferentes preparados específicamente para San Isidro 2026. La intención es que el montaje encaje con el ambiente más castizo de las fiestas y tenga una parte más artística y visual que en otros años. El inicio está previsto como ya hemos señalado para las 23:59 horas, justo antes de la medianoche.

«Resplandor», el espectáculo que pondrá fin a las fiestas

La última noche de San Isidro tendrá un cierre diferente. El domingo 17 de mayo Madrid despedirá las fiestas con un espectáculo llamado «Resplandor», creado por el diseñador José Luis Giménez Clemente.

En este caso, la propuesta gira alrededor de nuevos efectos visuales y combinaciones pirotécnicas poco habituales. Desde la organización aseguran que incluirá elementos que no se habían visto anteriormente en las fiestas madrileñas. El espectáculo comenzará, recordemos, a las 23:00 horas y será el acto final de varios días de conciertos, verbenas y actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad.

Algunos consejos si vas a ir a verlos

Cada año ocurre lo mismo y es que conforme se acerca la hora, la zona empieza a llenarse muchísimo y moverse cerca de la Pradera acaba siendo complicado. Por eso mucha gente prefiere llegar con tiempo, sobre todo el día 15, que normalmente es el más concurrido.

También suele recomendarse utilizar transporte público porque encontrar aparcamiento cerca resulta bastante difícil durante las fiestas. Después de los fuegos además se forman grandes salidas de gente al mismo tiempo, así que conviene contar con algo de margen y paciencia. Aun así, para muchos madrileños sigue siendo uno de esos planes clásicos de mayo que prácticamente nunca fallan. Ver los fuegos junto al río, con todo el ambiente de San Isidro alrededor, continúa siendo una de las imágenes más reconocibles de estas fiestas en Madrid.